مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

"ليسوا مذنبين لولادتهم هناك".. جوارديولا يجدد دفاعه عن القضية الفلسطينية

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:37 م 17/11/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

جدد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، دفاعه عن القضية الفلسطينية، وانتقاده لما يتعرض له الفلسطينيون بسبب الحرب في غزة.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لخوض مباراة ودية ضد منتخب إقليم كتالونيا الإسباني، الذي ينحدر منه جوارديولا، مدرب برشلونة الأسبق.

وكان جوارديولا قد تحدث أكثر من مرة سابقا عن ضرورة إنهاء الحرب التي تسببت في مقتل الكثير من المدنيين والأطفال، كما دعا الجماهير في مدينة برشلونة التي تحتضن المباراة المرتقبة، لحضور اللقاء.

وقال بيب في تصريحات نقلتها إذاعة "Rac 1" الإسبانية: "مع هذه المواجهة سيرى الفلسطينيون أن هناك جزءا من العالم يفكر فيهم".

وأضاف: "العالم ترك فلسطين وشأنها، لم نفعل لهم شيئا على الإطلاق، هم ليسوا مذنبين لأنهم ولدوا هناك".

وأوضح: "كلنا سمحنا بأن تُدمر مدينة بأكملها، الضرر قد وقع بالفعل ولا يمكن إصلاحه".

وأتم: "لا أستطيع تخيل شخص في هذا العالم يمكنه الدفاع عن المجازر في غزة، أطفالنا قد يكونون هناك ويقتلون فقط لأنهم ولدوا هناك".

برشلونة مانشستر سيتي بيب جوارديولا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

