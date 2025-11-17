جدد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، دفاعه عن القضية الفلسطينية، وانتقاده لما يتعرض له الفلسطينيون بسبب الحرب في غزة.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لخوض مباراة ودية ضد منتخب إقليم كتالونيا الإسباني، الذي ينحدر منه جوارديولا، مدرب برشلونة الأسبق.

وكان جوارديولا قد تحدث أكثر من مرة سابقا عن ضرورة إنهاء الحرب التي تسببت في مقتل الكثير من المدنيين والأطفال، كما دعا الجماهير في مدينة برشلونة التي تحتضن المباراة المرتقبة، لحضور اللقاء.

وقال بيب في تصريحات نقلتها إذاعة "Rac 1" الإسبانية: "مع هذه المواجهة سيرى الفلسطينيون أن هناك جزءا من العالم يفكر فيهم".

وأضاف: "العالم ترك فلسطين وشأنها، لم نفعل لهم شيئا على الإطلاق، هم ليسوا مذنبين لأنهم ولدوا هناك".

وأوضح: "كلنا سمحنا بأن تُدمر مدينة بأكملها، الضرر قد وقع بالفعل ولا يمكن إصلاحه".

وأتم: "لا أستطيع تخيل شخص في هذا العالم يمكنه الدفاع عن المجازر في غزة، أطفالنا قد يكونون هناك ويقتلون فقط لأنهم ولدوا هناك".