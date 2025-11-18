منتخب كوريا الجنوبية يهزم غانا وديا

تغلب منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 على ضيفه غانا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء.

وأقيمت مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا ضمن فترة الأجندة الدولية في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وتقمص تي سيوك لي دور البطولة في المباراة الودية، عقب تسجيله هدف منتخب كوريا الجنوبية الوحيد في الدقيقة 63.

وكان منتخب كوريا الجنوبية صعد لكأس العالم 2026 للمرة الـ12 في تاريخه والـ11 على التوالي، فيما يشارك المنتخب الغاني في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي.

ويترقب كلا المنتخبين قرعة مرحلة المجموعات لنهائيات كأس العالم، التي تقام في العاصمة الأمريكية واشطن في الخامس من ديسمبر المقبل.

ولم يشارك منتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا 2025 بعدما فشل في التأهل إليها.