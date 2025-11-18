حقق منتخب السنغال فوزًا كاسحًا على نظيره الكيني بنتيجة 8-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، بمدينة أنطاليا التركية، ضمن استعدادات المنتخبين خلال التوقف الدولي.

وبدأ أسود التيرانجا المباراة بقوة، حيث افتتح نيكولاس جاكسون التسجيل في الدقيقة 10 بعد تمريرة من الحاج ماليك ضيوف، قبل أن يضيف ضيوف الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط. وفي الدقيقة 16 عاد جاكسون ليسجل الهدف الثالث، ثم وسّع ساديو ماني الفارق بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 18.

وواصل ماني التألق، فسجل الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 32 بعد خطأ ارتكبه مدافع كينيا والزمالك بارون أوتشينج، قبل أن يوقع على الهاتريك الشخصي والهدف السادس لبلاده في الدقيقة 36. وانتهى الشوط الأول بتقدم السنغال بستة أهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيم مباي الهدف السابع عند الدقيقة 50 إثر تمريرة من بواليه ديا، قبل أن يختتم البديل شريف ندايي مهرجان الأهداف في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.