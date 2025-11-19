أنشيلوتي: كان من الصعب اختراق دفاع تونس

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن مباراة الفريق الودية أمام تونس، والتي جرت ضمن استعدادات الثنائي لقادم المنافسات.

وتعادل منتخب البرازيل مع نظيره تونس بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في فرنسا.

تصريحات أنشيلوتي بعد التعادل مع تونس

قال كارلو أنشيلوتي، بعد التعادل مع منتخب تونس، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "CNN": "قلنا أمس إن تونس تدافع بكتلة منخفضة جدًا، وبالنسبة لنا، وبحسب خصائص اللاعبين الذين نملكهم في الخط الأمامي، يصبح من الصعب جدًا اختراق هذا الدفاع".

وأضاف مدرب منتخب البرازيل: "رويدًا رويدًا تفاعل الفريق، ولكن في الشوط الثاني، وبالنظر إلى صعوبة إيجاد المساحات، قدّمنا المباراة التي كان يجب أن نقدّمها".

وأكمل أنشيلوتي: "تونس لعبت المباراة التي كان يجب أن تلعبها، لقد كان أسبوعًا جيدًا، واجهنا فيه فريقين مختلفين في الخصائص، فريق أكثر انفتاحًا، وآخر بدفاع أكثر انغلاقًا".

وأتم مدرب المنتخب البرازيلي، حديثه: "من حيث الفرص، كانت لدينا فرص أكثر في المباراة الأولى مقارنة بهذه المباراة".