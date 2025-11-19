المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

أنشيلوتي: كان من الصعب اختراق دفاع تونس

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:12 ص 19/11/2025
أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن مباراة الفريق الودية أمام تونس، والتي جرت ضمن استعدادات الثنائي لقادم المنافسات.

وتعادل منتخب البرازيل مع نظيره تونس بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في فرنسا.

تصريحات أنشيلوتي بعد التعادل مع تونس

قال كارلو أنشيلوتي، بعد التعادل مع منتخب تونس، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "CNN": "قلنا أمس إن تونس تدافع بكتلة منخفضة جدًا، وبالنسبة لنا، وبحسب خصائص اللاعبين الذين نملكهم في الخط الأمامي، يصبح من الصعب جدًا اختراق هذا الدفاع".

وأضاف مدرب منتخب البرازيل: "رويدًا رويدًا تفاعل الفريق، ولكن في الشوط الثاني، وبالنظر إلى صعوبة إيجاد المساحات، قدّمنا المباراة التي كان يجب أن نقدّمها".

وأكمل أنشيلوتي: "تونس لعبت المباراة التي كان يجب أن تلعبها، لقد كان أسبوعًا جيدًا، واجهنا فيه فريقين مختلفين في الخصائص، فريق أكثر انفتاحًا، وآخر بدفاع أكثر انغلاقًا".

وأتم مدرب المنتخب البرازيلي، حديثه: "من حيث الفرص، كانت لدينا فرص أكثر في المباراة الأولى مقارنة بهذه المباراة".

منتخب تونس منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg