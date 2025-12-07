كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، موعد المباراة التحضيرية الودية ضد منتخب نيجيريا، في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالمغرب.

منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب منتخب أنجولا، منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب زيمبابوي.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وقال إبراهيم حسن، في بيان رسمي نشره اتحاد الكرة، إن مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا الودية، ستقام يوم 16 ديسمبر بدلًا من يوم 14 من الشهر نفسه، وذلك بعد طلب المنتخب الضيف تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة.

وأضاف إبراهيم حسن أن مباراة مصر ونيجيريا ستقام على استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويفتتح منتخب مصر مباراته في كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة زيمبابوي، مساء يوم الإثنين الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ثم يلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، يوم الجمعة 26 ديسمبر، ويختتم منافسات دور المجموعات ضد أنجولا، يوم الإثنين الموافق 29 من الشهر نفسه.