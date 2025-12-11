حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على زيارة الجهاز الفني ولاعبي منتخب 2007، بقيادة وائل رياض، وذلك بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

ويقيم منتخب مصر مواليد 2007 معسكرا خلال الفترة الحالية ويستمر حتى يوم الثامن عشر من ديسمبر ويتخلله مباريات ودية أندية في الدوري الممتاز ودوري المحترفين في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وأكد حسام حسن للاعبي منتخب مصر مواليد 2007 أن منتخبات الشباب والناشئين تمثل مستقبل الكرة المصرية، مطالباً إياهم بالعمل الجاد والتركيز وضرورة اللعب أمام الجميع بندية وثقة.

ومن جانبه، تمني إبراهيم حسن التوفيق لمنتخب مصر مواليد 2007، مؤكدا أنهم نواة حقيقية لمستقبل الكرة المصرية، وأن مواهب هذه المرحلة السنية تستحق المتابعة المستمرة.

بينما أثنى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، على الزيارة، مؤكدا أنها تمثل دفعة معنوية قوية للاعبين، وتمنحهم المزيد من الحوافز لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، يواصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.