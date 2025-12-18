أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونيمبول) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن مكان وتاريخ ووقت مباراة كأس فيناليسيما 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا.

المنتخب الأرجنتيني هو البطل الحالي لبطولة كأس فيناليسيما بعد فوزه بالنسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2022 ضد إيطاليا.

موعد مباراة كأس فيناليسيما 2026

ستجمع مباراة كأس فيناليسيما 2026 بين الأرجنتين الفائزة ببطولة كوبا أمريكا 2024 وإسبانيا بطلة بطولة أمم أوروبا 2024، في مواجهة بين أبطال القارة.

وستقام المباراة في استاد لوسيل في قطر يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) - 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش و3:00 مساءً بتوقيت الأرجنتين.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول تنظيم المباراة وبيع التذاكر في الأسابيع المقبلة.