كلام فى الكورة
استاد لوسيل يستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين في كأس فيناليسيما

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:45 م 18/12/2025 تعديل في 06:51 م
كأس فيناليسيما 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

كأس فيناليسيما 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم في قطر، عن أن استاد لوسيل سيستضيف كأس فيناليسيما 2026 في 27 مارس المقبل، في المواجهة التي تجمع بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث يلتقي منتخب إسبانيا، المتوج بلقب بطولة أمم أوروبا 2024، مع منتخب الأرجنتين، بطل بطولة كوبا أميركا 2024.

وتحمل هذه المباراة طابع لمنتخب الأرجنتين، الذي سيعود الى الصرح الرياضي الذي توج فيه على لقب كأس العالم قطر 2022، بعد مواجهة حاسمة أمام المنتخب الفرنسي.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المحلية المنظمة في تصريحات رسمية: "نفخر باستضافة هذه اللقاء الذي يجمع بين بطلين مرموقين، نمتلك سجلاً حافلاً في تنظيم واستضافة أحداث رياضية عالمية المستوى، وتوفير تجربة استثنائية للجماهير والمشجعين ووسائل الإعلام، وتعتبر استضافة كأس فيناليسيما 2026 دليلاً إضافياً على الثقة الكبيرة التي يوليها شركاؤنا في قدراتنا والمكانة الرائدة لدولة قطر كعاصمة للرياضة على مستوى المنطقة والعالم."

وتأتي استضافة مباراة فيناليسيما 2026 في أعقاب موسم كروي قياسي شهدته قطر في نهاية عام 2025، والذي أكد مجدداً القدرات التنظيمية الاستثنائية لدولة قطر وثقة مجتمع كرة القدم الدولي في قدرتها على استضافة بطولات عالمية المستوى.

وتشمل سلسلة الأحداث الكروية في نهاية العام 2025، استضافة قطر لأول نسخة من كأس العالم تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخباً، والتي شهدت إقامة 104 مباريات في منطقة واحدة، كما استضافت قطر كأس الخليج العربي تحت 17 عامًا، والتي أسدل الستار عليها بتتويج المنتخب السعودي باللقب.

وتستضيف قطر حالياً كأس الخليج تحت 23 عاماً، والتي تستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، كذلك استضافت الدولة المباريات الثلاث الأخيرة في كأس إنتركونتيننتال، خلال أيام الراحة من كأس العرب قطر 2025، المنعقدة حالياً والتي يسدل الستار عليها اليوم 18 ديسمبر الجاري.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "تجسد هذه المباراة وحدة قارتين كرويتين، وتبرز الامتداد العالمي للعبة في لقاء مرموق بكل المقاييس. نتطلع إلى أمسية فريدة مع أداء رفيع واحتفالية كروية على منصة دولية".

من جانبه، أضاف أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول): "هذا اللقاء المرتقب يتجاوز مجرد منافسة رياضية؛ فهو رمز للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية، وفرصة للجماهير للاستمتاع بحدث رياضي تاريخي".

وبفضل البنية التحتية العالمية، والمنشآت الرياضية الاستثنائية، والمكانة الرائدة كمركز لاستضافة كبرى البطولات، تعتبر دولة قطر وجهة مثالية لاحتضان فيناليسيما 2026، مع إتاحة توقيت بث مناسب للجماهير في مختلف أنحاء العالم، بينما سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن مباراة فيناليسيما 2026 والتذاكر خلال الأسابيع المقبلة.

الأرجنتين
الأرجنتين
أخبار إحصائيات
كأس فيناليسيما استاد لوسيل مباراة إسبانيا والأرجنتين

