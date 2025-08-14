يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الإسباني ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما، المقامة في مصر في الفترة من 6 إلى 17 أغسطس.

ويسعى منتخب مصر من أجل تحقيق حلم التأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة تواليا بعد أن تأهل لنصف النهائي مرتين متتاليين من قبل في نسخة 2019 بمقدونيا و2023 بكرواتيا، حيث لم تقام بطولة 2021 باليونان بسبب ظروف كوفيد -19.

ويأمل منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما، في كتابة تاريخ جديد بالتأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة، ليصبح رابع منتخب يتأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة تواليا بعد كل من كرواتيا والسويد وإسبانيا.

كما يأمل لاعبو منتخب مصر لليد في الثأر من هزيمة 2023، بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 35-42، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي في النسخة الماضية من بطولة العالم تحت 19 عاما التي أقيمت بكرواتيا.

مشوار منتخب مصر في البطولة

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما، بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 4 نقاط خلف الدنمارك المتصدر برصيد 5 نقاط، بعد تعادله مع التشيك والمنتخب الدنماركي.

وكان منتخب مصر قد أنهى الدور التمهيدي في المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على اليابان والبحرين وكوريا الجنوبية.

وخاض منتخب مصر تحت 19 عاما، 5 مباريات في البطولة، حيث تغلب في 3 مباريات وتعادل في مباراتين.

وأحرز منتخب مصر 182 هدفا خلال الـ5 مباريات التي خاضها في البطولة حتى الاّن، بينما استقبلت شباكه 147 هدفا.

ويعد عادل أحمد هو هداف منتخب مصر تحت 19 عاما برصيد 21 هدف يليه حمزه وليد برصيد 20 هدف.

مشوار منتخب إسبانيا في البطولة

تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما، بعد احتلاله للمركز الأول في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي برصيد 4 نقاط، متفوقا بأفضلية فارق الأهداف عن أيسلندا صاحبة المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

وكانت إسبانيا أنهت مرحلة الدور التمهيدي باحتلالها لصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من صربيا وكرواتيا والجزائر.

وخاض منتخب إسبانيا 5 مباريات في البطولة حتى الاّن، حيث فاز في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة أمام أيسلندا.

وأحرز منتخب إسبانيا في بطولة العالم لليد حتى الاّن 197 هدفا، بينما تلقت شباكه 135 هدف في البطولة.

يعد ماركوس فيس باليستر الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن هو هداف منتخب إسبانيا في البطولة برصيد 32 هدف، يليه زميله كيم روكاس بيريز ثاني الهدافين برصيد 25 هدف.

لمتابعة تقرير وأرقام أكثر عن مشوار منتخب إسبانيا خلال مونديال اليد تحت 19 عاما من هنا.

بطاقة المباراة:

الحدث: ربع نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما

الطرفين: مصر أمام إسبانيا

المكان: الصالة الرئيسية المغطاة بإستاد القاهرة.

التوقيت: الساعة 7.30م

القناة الناقلة: أون سبورت