سياسة الخصوصية
كرة يد.. لاعب مصري ضمن التشكيل المثالي لبطولة العالم تحت 19 عاما

محمد علام

كتب - محمد علام

10:59 م 17/08/2025
كرة يد - عبد الرحمن أشرف

عبد الرحمن أشرف لاعب منتخب مصر لليد

أسدل الستار على منافسات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، بتتويج منتخب ألمانيا بعد فوز مثير على إسبانيا برميات الـ7 أمتار بنتيجة 41-40.

وتواجد الجناح الأيمن لمنتخب مصر عبد الرحمن أشرف في التشكيل المثالي لمونديال اليد للناشئين 2025 المقامة في القاهرة، كأفضل جناح أيمن في البطولة.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد مشواره في البطولة في المركز السابع بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 33-31.

كما حصل على لاعب إسبانيا ماركوس فيس باليستر على أفضل لاعب في البطولة.

وحصل إنجيك ألجوس لاعب سلوفينيا على جائزة أفضل هداف في البطولة برصيد 67 هدف، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل ظهير ايسر في البطولة.

وجاء التشكيل المثالي للبطولة كالتالي:

فين كناك حارس ألمانيا كأفضل حارس مرمى

سيرجيو سانشيز لاعب إسبانيا كأفضل جناح أيسر

إنجيك ألجوس لاعب سلوفينيا كأفضل ظهير أيسر

نيكولا روجانوفيتش لاعب السويد كأفضل صانع ألعاب

تيم شرودر لاعب ألمانيا كأفضل لاعب دائرة

إيميل سورينسن لاعب الدنمارك كأفضل ظهير أيمن

عبدالرحمن أشرف "بودي" لاعب منتخب مصر كأفضل جناح أيمن

 

