ألقى الاتحاد الدولي لكرة اليد الضوء على أبرز 5 أحداث في بطولة العالم تحت 19 عاما التي أقيمت في مصر، وانتهت فعالياتها بتتويج ألمانيا على حساب إسبانيا بالبطولة بعد نهائي مثير.

وتغلبت ألمانيا على إسبانيا بنتيجة 41-40، بعد اللجوء إلى رميات الـ7 أمتار لحسم البطولة، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والأوقات الإضافية بالتعادل 36-36.

وكان منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما أنهى مشواره في البطولة بتحقيق المركز الخامس بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 33-31.

وسرد الاتحاد الدولي في تقريره أبرز 5 أحداث من بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما وجاءت كالتالي:

الحضور الجماهيري القياسي

وصف الاتحاد الدولي حضور الجماهير المصرية لمباراة مصر وإسبانيا والتي بلغ عددهم 22.150 مشجع بالرقم القياسي خلال مباراة ربع النهائي والتي إنتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 31-29.

كما أبرز الاتحاد الدولي في تقريره عن حضور الجماهير القياسي، حيث لم يسبق أن حضرت الجماهير بهذا العدد في مباراة للناشئين من قبل في تاريخ البطولة.

كما تطرق الاتحاد في تقريره إلى أن هناك 7 مباريات في بطولة العالم لليد تحت 19 عاما، شهدت حضور أكثر من 3000 مشجع، وهو يعد رقم قياسي لنسخة واحدة من بطولة العالم.

حضور جماهيري غير مسبوق في بطولة العالم تحت 19 عاما

رقم قياسي في عدد الأهداف

شهدت البطولة رقماً قياسياً في عدد الأهداف المسجلة من قبل 32 منتخبا، وبلغت 7264 هدف، بمعدل 62.6 هدف في المباراة.

لتتفوق نسخة بطولة 2025 في عدد الأهداف، مقارنة بنسخة 2007 في البحرين والتي شهدت تسجيل 16 منتخبا لـ 3006 هدف بمعدل 60 هدف في المباراة.

وكانت نسخة 2019، شهدت تسجيل 24 فريقا لـ5124 هدفا بمعدل 55.7 هدف في المباراة، كما شهدت نسخة 2023 تسجيل 6674 هدف بمعدل 57 هدف في المباراة.

كما يعد مباراة نهائي بطولة 2025 تحت 19 عاما بين ألمانيا وإسبانيا، الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 81 هدف، بينها الأوقات الإضافية ورميات الـ7أمتار، كما شهدت البطولة تسجيل 70 هدف في 21 مباراة من مباريات البطولة.

نهائي تاريخي

يعد نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما في مصر، هو الوحيد في تاريخ بطولات العالم لليد على مستوى الكبار والناشئين والشباب التي حسمت بفضل رميات الـ7 أمتار، حيث لم يسبق أن ذهبت أي مباراة نهائية من قبل إلى رميات الـ7 أمتار.

وشهدت المباراة النهائية 80 دقيقة هي إجمالي عمر الوقت الأصلي والأوقات الإضافية والتي انتهت بنتيجة 36-36، قبل اللجوء إلى رميات الـ7 أمتار التي إبتسمت لمنتخب المانيا ليفوز بالمباراة بنتيجة إجمالية 41-40.

ووصف الاتحاد الدولي لليد أن هذه المباراة تعد مباراة للأجيال، على أن مباريات كرة اليد لا يمكن التنبوء بنتيجتها، نظرا لتأرجح النتيجة خلال أحداث النهائي.

ألمانيا تدخل التاريخ

يعد منتخب ألمانيا أحدث المنتخبات التي حصدت الثلاثية في منافسات بطولة العالم لكرة اليد للكبار والشباب والناشئين، ليعد بذلك المنتخب الرابع الذي يجمع بين الثلاثية.

وسبقت ألمانيا في تحقيق الثلاثية كل من فرنسا والدنمارك وإسبانيا.

وكانت ألمانيا قريبة من تحقيق البطولة في 2019، لكنها خسرت نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما في 2019 بمقدونيا أنذاك على يد منتخب مصر الذي حصد اللقب بعد فوزه بالنهائي بنتيجة 32-28.

والقى الاتحاد الدولي لليد الضوء على تفوق ألمانيا في بطولة العالم تحت 19 عاما، بفضل تفوق هداف الفريق الجناح الأيسر يان جرونر الذي سجل 44 هدفا في البطولة، بالإضافة إلى تفوق فين كناك حارس المرمى الذي حصل على جائزة أفضل حارس في البطولة بعد تصديه لـ75 تصويبة من اجمالي 213 بنسبة فاعلية بلغت 35.2%.

تصدر لاعبي سلوفينيا لهدافي البطولة

رغم احتلال منتخب سلوفينيا المركز الـ13 في الترتيب الختامي للبطولة، لكنها ضمت بين صفوفها صاحبي المركز الأول والثاني في قائمة هدافي البطولة، حيث سجل إنجيك ألجوس أنزيتش 67 هدفا كهداف للبطولة، بينما جاء زميله ماي مارغوتش في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 65 هدفا، ليصبح الثنائي مسجلا 132 هدفا من أصل 253 سجلته سلوفينيا في البطولة، بنسبة بلغت 52% من أهداف المنتخب السلوفيني.

وكان إنجيك ألجوس حصل على هداف البطولة، بالإضافة إلى تواجده في التشكيل المثالي للبطولة كأفضل ظهير أيسر بها.

كما أن إنجيك ألجوس أنزيتش سجل 23 هدفا في مباراة النرويج التي أقيمت في الدور الرئيسي بالبطولة وانتهت بالتعادل بين سلوفينيا والنرويج بنتيجة 37-37، مسجلا بذلك رقم قياسي في بطولة العالم تحت 19 عاما.

