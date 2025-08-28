المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"بيع نهائي".. يلا كورة يكشف تفاصيل انتقال كريم هنداوي حارس الزمالك لفيتسلار الألماني

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

03:58 م 28/08/2025
كريم هنداوي حارس يد الزمالك

كريم هنداوي حارس يد الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل انتقال كريم هنداوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، لنادي فيتسلار الألماني، بداية من الموسم الجديد.

مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: رغبة هنداوي حسمت انتقاله لفيتسلار

وقال المصدر في تصريحات لـ يلا كورة، أن كريم هنداوي أتم انتقاله لنادي فيتسلار الألماني، قادمًا من نادي الزمالك، في صفقة بيع نهائي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب كان يرغب في خوض تجربة الاحتراف بالبوندسليجا، ووافق مسؤولي الأبيض على انتقاله للفريق الألماني.

ويعد هنداوي أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب مصر لكرة اليد، على مر السنوات الماضية، حيث شارك في بطولة العالم ودورة الألعاب الأولمبية عدة مرات.

هنداوي يزامل سيسا.. 5 محترفين مصريين في الدوري الألماني لكرة اليد

وسيزامل هنداوي مواطنه أحمد هشام "سيسا"، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، الذي انضم للفريق ذاته خلال الميركاتو الصيفي.

كرة يد.. فتسلار الألماني يتعاقد مع أحمد هشام "سيسا" لاعب الأهلي السابق

ويعد هنداوي هو خامس اللاعبين المصريين في الدوري الألماني لكرة اليد، برفقة أحمد هشام سيسا، بالإضافة إلى محمد عصام الطيار حارس هامبورج، أحمد خيري صانع ألعاب لايبزيج، وبلال إبراهيم مسعود جناح بيرجيشر.

 

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك كريم هنداوي فيتسلار الألماني

