المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة يد.. الزمالك يفوز على الأهلي في الدوري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:47 م 05/12/2025
يد الأهلي والزمالك

يد الأهلي والزمالك

فاز الزمالك بنتيجة 22-20 أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري كرة اليد.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك، على صالة نادي هليوبوليس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري المحترفين لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 9-9 بعدما نجح الأهلي في العودة في النتيجة قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني تفوق الزمالك، وفرض سيطرته على المباراة وتحقيق الفوز 22-20.

وخسر الأهلي لأول مرة هذا الموسم، تحت قيادة الإسباني ديفيد ديفيز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 42 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 39 في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين، لانشغاله ببطولة أفريقيا أبطال الدوري، التي توج بها للمرة الثامنة في تاريخه.

ويتم الترتيب في المرحلة الأولى، بناء على نقاط فرق الرجال، والناشئين والشباب، فيما يعرف بالنقاط الاعتبارية، ثم تتأهل الفرق الثمانية إلى المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب.

 

 

 

 

 

الأهلي الزمالك كرة يد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
عمان

عمان

0 0
المغرب الثاني

المغرب الثاني

54

الحكم يطرد عبد الرزاق حمد الله لاعب منتخب المغرب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg