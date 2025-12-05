كرة يد.. الزمالك يفوز على الأهلي في الدوري

فاز الزمالك بنتيجة 22-20 أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري كرة اليد.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك، على صالة نادي هليوبوليس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري المحترفين لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 9-9 بعدما نجح الأهلي في العودة في النتيجة قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني تفوق الزمالك، وفرض سيطرته على المباراة وتحقيق الفوز 22-20.

وخسر الأهلي لأول مرة هذا الموسم، تحت قيادة الإسباني ديفيد ديفيز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 42 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 39 في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين، لانشغاله ببطولة أفريقيا أبطال الدوري، التي توج بها للمرة الثامنة في تاريخه.

ويتم الترتيب في المرحلة الأولى، بناء على نقاط فرق الرجال، والناشئين والشباب، فيما يعرف بالنقاط الاعتبارية، ثم تتأهل الفرق الثمانية إلى المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب.