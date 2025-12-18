المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
كرة يد.. كييل الألماني يعلن ضم مهاب سعيد بعقد لنهاية الموسم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:31 م 18/12/2025
مهاب سعيد لاعب كييل

مهاب سعيد لاعب فريق كييل الألماني لكرة اليد

أعلن فريق كييل الألماني لكرة اليد، تعاقده مع مهاب سعيد، نجم منتخب مصر الأول، بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

وقال كييل في بيان عبر موقعه الرسمي: "ردّ نادي كييل، على رحيل لاعبه إميل مادسن، لاعب الخط الخلفي الأيسر، بضمّ مهاب عبد الحق، اللاعب المصري الدولي الشاب".

وتابع: "وقّع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان يلعب مؤخرًا مع نادي نيم الفرنسي، في الدوري الفرنسي الممتاز، عقدًا مع كييل حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "يُعدّ مهاب عبد الحق أول لاعب مصري في تاريخ نادي كييل العريق، سيرتدي مهاب القميص رقم 48، ويحقّ له المشاركة في جميع المسابقات فورًا".

وقال مهاب عن انتقاله للفريق الألماني: "لم أكن لأجرؤ يومًا على الحلم باللعب لنادي كييل، فهو أحد أكبر الأندية في العالم، يشرفني أن فيليب وفيكتور يؤمنان بإمكانياتي ويمنحاني فرصة إثبات نفسي في أقوى دوري في العالم، آمل أن أكون عند حسن ظنهم وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي".

وفي المقابل قال فيليب جيتشا مدرب كييل، عن صفقة مهاب: "من حسن حظنا أن يكون لاعب كهذا متاحًا في هذا الوقت، بعد التواصل معه، دعونا مهاب لجلسات تدريبية تجريبية، حيث ترك انطباعًا جيدًا للغاية".

وأتم: "إنه قوي في المواجهات الفردية ويتمتع بتنوع جيد في التسديدات، في الثانية والعشرين من عمره، لا يزال أمامه الكثير ليقدمه، ونأمل أن يحقق انطلاقته معنا".

مهاب سعيد منتخب مصر لكرة اليد كييل الألماني

