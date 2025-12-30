كرة يد.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل عبد الرحمن فيصل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إنهاء عقد اللاعب عبد الرحمن فيصل مع الفريق الأول لكرة اليد.

وكان عبد الرحمن فيصل انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف، قبل انطلاق موسم 2025-2026، قادمًا من الأهلي.

باريس سان جيرمان يعلن رحيل فيصل

كشف باريس سان جيرمان عبر الصفحة الرسمية لفريق اليد، اليوم الثلاثاء، إنهاء عبد عبد الرحمن فيصل في 31 ديسمبر 2025.

وأوضح بيان باريس سان جيرمان أن الطرفين، النادي واللاعب، اتفقا على فسخ العقد بالتراضي.

وأضاف البيان أن عبد الرحمن فيصل أظهر احترافية كبيرة والتزامًا مستمرًا في فترته القصيرة مع باريس سان جيرمان.

وخاض فيصل 13 مباراة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 16 آخر.

يشار إلى أن النادي الباريسي يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة.