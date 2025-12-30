المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:15
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
21:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:15
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كرة يد.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل عبد الرحمن فيصل

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:54 م 30/12/2025
فيصل

عبد الرحمن فيصل يغادر باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إنهاء عقد اللاعب عبد الرحمن فيصل مع الفريق الأول لكرة اليد.

وكان عبد الرحمن فيصل انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف، قبل انطلاق موسم 2025-2026، قادمًا من الأهلي.

باريس سان جيرمان يعلن رحيل فيصل

كشف باريس سان جيرمان عبر الصفحة الرسمية لفريق اليد، اليوم الثلاثاء، إنهاء عبد عبد الرحمن فيصل في 31 ديسمبر 2025.

وأوضح بيان باريس سان جيرمان أن الطرفين، النادي واللاعب، اتفقا على فسخ العقد بالتراضي.

وأضاف البيان أن عبد الرحمن فيصل أظهر احترافية كبيرة والتزامًا مستمرًا في فترته القصيرة مع باريس سان جيرمان.

وخاض فيصل 13 مباراة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 16 آخر.

يشار إلى أن النادي الباريسي يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة.

باريس سان جيرمان كرة يد عبد الرحمن فيصل

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

