كلام فى الكورة
كرة يد.. مفاجآت في قائمة منتخب مصر استعدادا لبطولة أفريقيا 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:14 م 30/12/2025
يد مصر

منتخب مصر لكرة اليد

أعلن المدير الفني الإسباني خافيير باسكوال، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، القائمة التي يستعد بها لخوض منافسات بطولة أفريقيا 2026.

وتقام منافسات بطولة أفريقيا 2026 لكرة اليد في رواندا، في الفترة بين 21 و31 يناير المقبل.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة أفريقيا 2026.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر بطولة أفريقيا لكرة اليد 2026 بالأسماء نفسها، حال لم تقع أي إصابات، على النحو الآتي..

- حراسة المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد

- ظهير أيمن: يحيى خالد، مهاب عبد الحق، محسن رمضان

- ظهير أيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح

- جناح أيمن: أكرم يسري، محمد عماد أوكا

- جناح أيسر: أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا

- صانع ألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع

- دائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز جدو

وشهدت قائمة منتخب مصر استدعاء 11 لاعبًا محترفًا في أوروبا.

واختار باسكوال استبعاد عدد من العناصر الأساسية لمنتخب مصر في السنوات الأخيرة، أبرزها كريم هنداوي وحسن قداح وأحمد خيري ومحمد سند وعبد الرحمن فيصل.

ويحمل منتخب مصر لقب بطولة أفريقيا في آخر 3 نسخ متتالية.

ويظهر منتخب مصر ثانيًا في قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة أفريقيا لكرة اليد، بـ9 ألقاب، وبفارق لقب وحيد عن تونس.

منتخب مصر كرة يد

