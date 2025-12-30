المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:15
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
21:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:15
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

إعلان

كرة يد.. زغرب الكرواتي يعلن ضم عبد الرحمن فيصل

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:37 م 30/12/2025
عبد الرحمن فيصل لاعب يد باريس سان جيرمان

عبد الرحمن فيصل بين بدلاء باريس سان جيرمان

أعلن نادي آر كيه زغرب الكرواتي، اليوم الثلاثاء، ضم اللاعب عبد الرحمن فيصل إلى الفريق الأول لكرة اليد.

ولعب عبد الرحمن فيصل النصف الأول من هذا الموسم 2025-2026 بين صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من الأهلي.

زغرب الكرواتي يعلن ضم عبد الرحمن فيصل

كشف آر كيه زغرب الكرواتي عبر موقعه الرسمي، نجاحه في الحصول على خدمات عبد الرحمن فيصل.

وكان باريس سان جيرمان أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إنهاء عقد عبد الرحمن فيصل بالتراضي بين الطرفين، بعد خوض 13 مباراة فقط بالدوري الفرنسي.

وأوضح النادي الكرواتي أن عبد الرحمن فيصل وقع على عقد مدته عام ونصف، حتى صيف 2027.

وقال دامير بيتشانيش، المدير الرياضي لنادي آر كيه زغرب الكرواتي: "فيصل ظهير أيسر حقق العديد من الألقاب مع الأهلي.. هو لاعب مميز للغاية هجوميًا ودفاعيًا".

وأضاف: "أردنا التعاقد مع عبد الرحمن فيصل في الموسم الماضي لكنه وقع لباريس سان جيرمان الفرنسي.. وأخيرًا نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وناديه".

ويشارك نادي آر كيه زغرب الكرواتي في منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 2025-2026.

يشار إلى أن عبد الرحمن فيصل سجل 19 هدفًا وصنع 16 آخر لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

كرة يد عبد الرحمن فيصل

