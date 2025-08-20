المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد.. بيلد الألمانية: كريم هنداوي مرشح للإنضمام إلى ماجديبورج

محمد علام

كتب - محمد علام

08:25 م 20/08/2025
كرة يد - كريم هنداوي

كريم هنداوي حارس الزمالك لكرة اليد

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن كريم هنداوي حارس يد الزمالك ومنتخب مصر مرشحا للإنتقال إلى العملاق الألماني ماجديبورج بطل دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ماجديبورج الألماني صدمة من وكالة مكافحة المنشطات الألمانية بإيقاف السويسري نيكولا بورتنر حارس الفريق لمدة 21 شهرا بداية من سحب العينة والتي كانت في 10 مارس 2024، بداعي وجود مادة محظورة أثناء سحب عينة السويسري بورتنر.

وبذلك لن يتمكن السويسري نيكولا بورتنر من اللعب مع فريقه ماجديبورج حتي وم 10 ديسمبر من العام الجاري، وبذلك سيغيب الحارس عن انطلاقة فريقه في الدوري الألماني بالإضافة إلى بطولة العالم للأندية لكرة لليد 2025 والتي يشارك بها الفريق الألماني، لكونه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة بيلد الألمانية إلى ان هناك 3 حراس مرشحين لتعويض غياب السويسري بورتنر وهم كريم هنداوي والكرواتي ماتي مانديتش ودومينيك كوزمانوفيتش.

وتضمن التقرير وجود كريم هنداوي حارس الزمالك الحالي ومنتخب مصر صاحب الـ37 عاما، ضمن المرشحين الثلاثة إلى الإنضمام للعملاق الألماني، لخلافة السويسري نيكولا بورتنر، وأشار التقرير إلى وجود هنداوي في قائمة منتخب مصر لكرة اليد التي أنهت بطولة العالم الأخيرة 2025 التي اقيمت في الدنمارك والنرويج وكرواتيا في المركز الخامس

وذكر التقرير إلى أن كريم هنداوي يحتاج إلى استخراج تصريح عمل ليتم السماح له باللعب في ألمانيا، وهذا يتطلب تدخلا من السلطات الألمانية.

وذكرت بيلد الألمانية في تقريرها إلى أن الكرواتي ماتي مانديتش صاحب الـ23 عاما يعد من ضمن المرشحين لخلافة الإسباني سيرجي هيرنانديز في صيف 2026، لكن ماجديبورج يسعى إلى فسخ تعاقد الحارس الكرواتي مع ناديه زغرب الكرواتي، لضمه في الموسم الجاري.

ويعد من ضمن المرشحين أيضا الحارس الكرواتي دومينيك كوزمانوفيتش صاحب الـ23 عاما، الذي يلعب في صفوف غومرسباخ الألماني، لكن ما يصعب مهمة التعاقد مع كوزمانوفيتش هو أن عقده يمتد مع ناديه الألماني إلى 2028، وهو ما يحتاج إلى مبلغ ضخم لإقناع فريقه بالتنازل عن الحارس قبل اسبوع من بداية الموسم، لذلك تعد فرصه في الإنتقال ضعيفة.

جدير بالذكر.. أن ماجديبورج الألماني يتواجد في المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من الشارقة الإماراتي وكاليفورنيا إيجلز.

