منافس الزمالك.. برشلونة يهزم زغرب في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:21 م 25/09/2025
سيف الدرع مع فريق برشلونة لكرة اليد

سيف الدرع مع فريق برشلونة لكرة اليد

حقق نادي برشلونة الإسباني، فوزًا سهلًا على حساب مضيفه زغرب الكرواتي، بنتيجة 25-32، ضمن لقاءات في دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

بمشاركة سيف الدرع.. برشلونة يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا

وتفوق برشلونة في الشوط الأول، من اللقاء الذي أقيم بصالة زغرب أرينا، بنتيجة 12-17، قبل أن يحافظ على انتصاره في الشوط الثاني.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري سيف الدرع، مع فريق برشلونة، والذي أطلق تسديدتين فقط، كما شارك النجم الفرنسي ديكا ميم العائد مؤخرًا من الإصابة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

برشلونة يستعد لمواجهة الزمالك وتوباتي في السوبر جلوب

ويستعد برشلونة للسفر إلى مصر، للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، التي تنطلق غدًا الجمعة.

ويتواجد نادي برشلونة في المجموعة الثالثة، برفقة فريقي الزمالك وتوباتي البرازيلي، وستتجه الأنظار من جانب الجماهير المصرية لمتابعة لقاء الفريق الأبيض مع نظيره الكتالوني يوم الأحد المقبل، في منافسات السوبر جلوب.  

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك برشلونة سيف الدرع

