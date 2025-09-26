المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

بحثًا عن مجد جديد.. الأهلي والزمالك يبدأن رحلة كأس العالم للأندية لكرة اليد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:01 ص 26/09/2025
كأس العالم للأندية لكرة اليد

كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في نسختها الـ18، اليوم الجمعة، بمشاركة الأهلي والزمالك.

وستقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل.

طالع مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد من هنا

الزمالك يفتتح مونديال اليد بمواجهة توباتي البرازيلي

يفتتح الزمالك مشواره في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمواجهة توباتي البرازيلي.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وتوباتي البرازيلي في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الجمعة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة التي تضم توباتي البرازيلي وبرشلونة الإسباني.

ويقود تدريب "يد الزمالك" مدربه الفرنسي الجديد فرانك موريس.

وكان الإنجاز الأبرز الذي حققه في كأس العالم للأندية لكرة اليد هو حصوله على الميدالية البرونزية في نسخة قطر 2010، وكانت هذه أول مشاركة للقلعة البيضاء.

كرة يد.. مواعيد مباريات الزمالك في بطولة العالم للأندية

الأهلي يواجه سيدني الإسترالي

على الجانب الآخر، يضرب الأهلي موعدًا مع سيدني الأسترالي في بطولة العالم للأندية لليد في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة التي تضم فيزبريم المجري وسيدني.

ويقود المارد الأحمر في الموسم الحالي الإسباني ديفيد ديفيز، بعد رحيل الدنماركي مادسن الذي قاد الفريق الأحمر لحصد السداسية لقيادة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وحصد الأهلي الميدالية الفضية في مونديال اليد عام 2007، كما توج بالبرونزية في النسخة الماضية بعد التفوق على برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29.

جدير بالذكر أن متصدر كل مجموعة يتأهل إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

صدام مع فيزبريم.. مواعيد مباريات الأهلي في بطولة العالم للأندية لليد

الأهلي الزمالك كأس العالم للأندية لكرة اليد الأهلي لكرة اليد سوبر جلوب مباريات الزمالك مباريات الاهلي مونديال اليوم مباريات الأهلي والزمالك في كرة اليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg