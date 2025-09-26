تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في نسختها الـ18، اليوم الجمعة، بمشاركة الأهلي والزمالك.

وستقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل.

الزمالك يفتتح مونديال اليد بمواجهة توباتي البرازيلي

يفتتح الزمالك مشواره في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمواجهة توباتي البرازيلي.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وتوباتي البرازيلي في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الجمعة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة التي تضم توباتي البرازيلي وبرشلونة الإسباني.

ويقود تدريب "يد الزمالك" مدربه الفرنسي الجديد فرانك موريس.

وكان الإنجاز الأبرز الذي حققه في كأس العالم للأندية لكرة اليد هو حصوله على الميدالية البرونزية في نسخة قطر 2010، وكانت هذه أول مشاركة للقلعة البيضاء.

الأهلي يواجه سيدني الإسترالي

على الجانب الآخر، يضرب الأهلي موعدًا مع سيدني الأسترالي في بطولة العالم للأندية لليد في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة التي تضم فيزبريم المجري وسيدني.

ويقود المارد الأحمر في الموسم الحالي الإسباني ديفيد ديفيز، بعد رحيل الدنماركي مادسن الذي قاد الفريق الأحمر لحصد السداسية لقيادة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وحصد الأهلي الميدالية الفضية في مونديال اليد عام 2007، كما توج بالبرونزية في النسخة الماضية بعد التفوق على برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29.

جدير بالذكر أن متصدر كل مجموعة يتأهل إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

