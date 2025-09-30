المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

مباريات اليوم.. شباب مصر بالمونديال.. الأهلي وبرشلونة في "سوبر جلوب".. وجولة الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:15 ص 30/09/2025
مصر واليابان

منتخب مصر في مونديال الشباب

تُقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات قوية في مختلف بطولات كرة القدم وكرة اليد المحلية والقارية.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم للشباب، حين يلتقي مع نيوزيلندا في الجولة الثانية، وذلك بعد خسارته ضد اليابان في الجولة الأولى.

وفي بطولة كأس العالم لكرة اليد "سوبر جلوب"، يلتقي الأهلي مع برشلونة في نصف النهائي، بينما يلعب الزمالك أمام الشارقة في مباراة تحديد المراكز.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

على جانب آخر تنطلق اليوم الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدة مواجهات مثيرة.

كأس العالم للشباب

مصر × نيوزيلندا - 11 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

بنما × أوكرانيا - 11 مساء - بي إن سبورتس 8 HD

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا × كلوب بروج - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3 HD

كايرات × ريال مدريد - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1 HD

جالاتا سراي × ليفربول - 10 مساء - بي إن سبورتس 1 HD

تشيلسي × بنفيكا - 10 مساء - بي إن سبورتس 6 HD

أتلتيكو مدريد × آينتراخت فرانكفورت - 10 مساء - بي إن سبورتس 3 HD

إنتر ميلان × سلافيا براج - 10 مساء - بي إن سبورتس 4 HD

أولمبيك مارسيليا × أياكس أمستردام - 10 مساء - بي إن سبورتس 7 HD

بافوس × بايرن ميونيخ - 10 مساء - بي إن سبورتس 5 HD

بودو جليمت × توتنهام - 10 مساء - بي إن سبورتس 9 HD

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تاوباتي × سيدني الأسترالي - 12:45 ظهرا - أون سبورت 1

الشارقة × الزمالك - 3 مساء - أون سبورت 1

فيزبريم × ماجديبورج - 5:15 مساء - أون سبورت 1

برشلونة × الأهلي - 8 مساء - أون سبورت 1

جدول مباريات اليوم 

دوري أبطال أوروبا كأس العالم للشباب مباريات اليوم

