تُقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات قوية في مختلف بطولات كرة القدم وكرة اليد المحلية والقارية.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم للشباب، حين يلتقي مع نيوزيلندا في الجولة الثانية، وذلك بعد خسارته ضد اليابان في الجولة الأولى.

وفي بطولة كأس العالم لكرة اليد "سوبر جلوب"، يلتقي الأهلي مع برشلونة في نصف النهائي، بينما يلعب الزمالك أمام الشارقة في مباراة تحديد المراكز.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

على جانب آخر تنطلق اليوم الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدة مواجهات مثيرة.

كأس العالم للشباب

مصر × نيوزيلندا - 11 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

بنما × أوكرانيا - 11 مساء - بي إن سبورتس 8 HD

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا × كلوب بروج - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3 HD

كايرات × ريال مدريد - 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1 HD

جالاتا سراي × ليفربول - 10 مساء - بي إن سبورتس 1 HD

تشيلسي × بنفيكا - 10 مساء - بي إن سبورتس 6 HD

أتلتيكو مدريد × آينتراخت فرانكفورت - 10 مساء - بي إن سبورتس 3 HD

إنتر ميلان × سلافيا براج - 10 مساء - بي إن سبورتس 4 HD

أولمبيك مارسيليا × أياكس أمستردام - 10 مساء - بي إن سبورتس 7 HD

بافوس × بايرن ميونيخ - 10 مساء - بي إن سبورتس 5 HD

بودو جليمت × توتنهام - 10 مساء - بي إن سبورتس 9 HD

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تاوباتي × سيدني الأسترالي - 12:45 ظهرا - أون سبورت 1

الشارقة × الزمالك - 3 مساء - أون سبورت 1

فيزبريم × ماجديبورج - 5:15 مساء - أون سبورت 1

برشلونة × الأهلي - 8 مساء - أون سبورت 1

جدول مباريات اليوم