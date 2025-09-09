تبدأ في ديسمبر.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس الرابطة

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن جدول مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025/2026، والتي من المقرر أن تنطلق في ديسمبر، على أن تنتهي منافسات دور المجموعات يوم 17 يناير من العام المقبل.

وأجرت رابطة الأندية المحترفة، قرعة كأس عاصمة مصر من قبل، وتحدد أن يتم توزيع الفرق على 3 مجموعات، على أن تضم كل واحدة 7 أندية.

الزمالك يبدأ بكهرباء الإسماعيلية والأهلي ضد إنبي.. مباريات مجموعات كأس الرابطة

موعد مباريات الأهلي في كأس الرابطة

- الجولة الأولى: الأهلي × إنبي (ستاد القاهرة) - الخميس 11 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الأهلي (ستاد السلام) - الجمعة 19 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة الثالثة: غزل المحلة × الأهلي (ستاد غزل المحلة) - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب (ستاد القاهرة) - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة السادسة: فاركو × الأهلي (ستاد برج العرب) - السبت 10 يناير 2026 (الثامنة مساءً).

- الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش (ستاد القاهرة) - الخميس 15 يناير 2026 (الخامسة مساءً).

بتواجد الأهلي والزمالك وبيراميدز.. 3 مجموعات في كأس الرابطة

مجموعة الأهلي

أسفرت قرعة كأس عاصمة مصر، على أن يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من منافسات كأس الرابطة، بعيدًا عن الزمالك وبيراميدز.

وتضم المجموعة الأولى من منافسات كأس الرابطة، كل من: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.