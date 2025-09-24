تأهل فريق فينيزيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا بعدما فجر مفاجأة بإقصاء هيلاس فيرونا، ليضرب موعدًا مع إنتر ميلان.

وأقيمت مباراة فينيزيا -أحد أندية دوري الدرجة الثانية - مع هيلاس فيرونا ضمن منافسات دور الـ32 من كأس إيطاليا.

وعجز هيلاس فيرونا، أحد أندية الدوري الإيطالي الممتاز، عن استغلال عاملي الأرض والجمهور أمام فينيزيا.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ليتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحسم فينيزيا ركلات الترجيح لصالحهم بنتيجة 5 - 4، ليتأهل إلى دور ثمن نهائي كأس إيطاليا.

وضرب فينيزيا موعدًا مع إنتر ميلان في دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.