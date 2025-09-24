المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
المغامرة مستمرة.. فينيزيا يضرب موعدًا مع إنتر ميلان في كأس إيطاليا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:14 م 24/09/2025
إنتر

إنتر ميلان

تأهل فريق فينيزيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا بعدما فجر مفاجأة بإقصاء هيلاس فيرونا، ليضرب موعدًا مع إنتر ميلان.

وأقيمت مباراة فينيزيا -أحد أندية دوري الدرجة الثانية - مع هيلاس فيرونا ضمن منافسات دور الـ32 من كأس إيطاليا.

وعجز هيلاس فيرونا، أحد أندية الدوري الإيطالي الممتاز، عن استغلال عاملي الأرض والجمهور أمام فينيزيا.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ليتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحسم فينيزيا ركلات الترجيح لصالحهم بنتيجة 5 - 4، ليتأهل إلى دور ثمن نهائي كأس إيطاليا.

وضرب فينيزيا موعدًا مع إنتر ميلان في دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

 

 

 

كأس إيطاليا إنتر ميلان فينيزيا

