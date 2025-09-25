المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

2 1
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

0 0
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

2 3
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

0 0
22:00
بورتو

بورتو

المتأهلون إلى دور الـ16 في كأس إيطاليا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:44 م 25/09/2025
كأس إيطاليا

كأس إيطاليا

انضم جنوى إلى قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس إيطاليا بعد الفوز على إمبولي بنتيجة 3-1، مساء اليوم الخميس.

وبادر إمبولي بالتسجيل عن طريق إدواردو سابوريتي في الدقيقة 12، غير أن جنوه رد بثلاثة أهداف دفعة واحدة.

وأحرز مورتن فريندروب هدف التعادل في الدقيقة 15، فيما أضاف زميلاه أليساندرو ماركاندالي وجيف أخاتور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و83 على الترتيب.

ولحق جنوى بذلك بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس إيطاليا لموسم "2025-2026".

وتأهل روما، إنتر ميلان، فينيزيا، فيورينتينا، كومو، أتالانتا، جنوى، بولونيا، بارما، يوفنتوس، أودينيزي، لاتسيو، ميلان، نابولي، وكالياري إلى دور الـ16 من كأس إيطاليا.

ويتبقى مواجهة وحيدة في دور الـ32 بين تورينو وبيزا والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

 

 

ميلان روما كأس إيطاليا إنتر ميلان جنوى المتأهلون إلى دور الـ16 من كأس إيطاليا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

