المتأهلون إلى دور الـ16 في كأس إيطاليا

انضم جنوى إلى قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس إيطاليا بعد الفوز على إمبولي بنتيجة 3-1، مساء اليوم الخميس.

وبادر إمبولي بالتسجيل عن طريق إدواردو سابوريتي في الدقيقة 12، غير أن جنوه رد بثلاثة أهداف دفعة واحدة.

وأحرز مورتن فريندروب هدف التعادل في الدقيقة 15، فيما أضاف زميلاه أليساندرو ماركاندالي وجيف أخاتور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و83 على الترتيب.

ولحق جنوى بذلك بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس إيطاليا لموسم "2025-2026".

وتأهل روما، إنتر ميلان، فينيزيا، فيورينتينا، كومو، أتالانتا، جنوى، بولونيا، بارما، يوفنتوس، أودينيزي، لاتسيو، ميلان، نابولي، وكالياري إلى دور الـ16 من كأس إيطاليا.

ويتبقى مواجهة وحيدة في دور الـ32 بين تورينو وبيزا والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.