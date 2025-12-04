المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
انتصار عريض لإنتر.. وتأهل مثير لنابولي في كأس إيطاليا

د ب أ

كتب - د ب أ

12:33 ص 04/12/2025
فريق إنتر ميلان

فريق إنتر ميلان

تأهل إنتر ميلان لربع نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب انتصاره العريض على حساب فينيسيا بخماسية مقابل هدف، بينما صعد نابولي بسيناريو مثير على حساب كالياري بركلات الترجيح بنتيجة 9-8.

ودفع كريستيان كيفو، المدير الفني لإنتر، بالعديد من العناصر البديلة، بعدما قرر إراحة مجموعة كبيرة من نجوم الفريق، في ظل المنافسة الساخنة على صدارة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وكذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح آندي ضيوف التسجيل لإنتر في الدقيقة 18، فيما أضاف فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الثاني في الدقيقة 20، ثم أحرز ماركوس تورام الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 34 و51 على الترتيب، واختتم يوان بوني مهرجان الأهداف في الدقيقة 76، بينما جاء هدف فينيسيا الوحيد بواسطة ريتشي ساجرادو في الدقيقة 66.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر في دور الثمانية مع الفائز من لقاء روما وتورينو الذي يقام في يناير المقبل.

وفي الدور ذاته خطف نابولي بطاقة التأهل، عقب فوزه 9 / 8 بركلات الترجيح على كالياري، مساء الأربعاء، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1..

وبادر لورينزو لوكا بالتسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة 28، غير أن سيباستيانو إسبوزيتو منح التعادل لكالياري في الدقيقة 67.

وابتسمت ركلات الترجيح بعد ماراثون طويل لصالح نابولي، حيث سدد الفريقين 10 ركلات لكلا منهما.

إنتر ميلان
إنتر ميلان
أخبار إحصائيات
كأس إيطاليا إنتر ميلان نابولي

