كأس إيطاليا.. ميلان يودع من دور الـ16.. وبولونيا يصعد لربع النهائي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:12 ص 05/12/2025
لاتسيو وميلان

صورة من مباراة لاتسيو وميلان

انتهت مساء الخميس مباراتين في دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا، بتأهل فريقي لاتسيو وبولونيا.

واستضاف فريق بولونيا نظيره بارما في اللقاء الذي شهد إثارة حتى الدقائق الأخيرة، حيث بادر الفريق الضيف بارما بالتسجيل عن طريق أدريان بينيديتشاك في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل فريق بولونيا في الدقيقة 38 عن طريق جوناثان رووي.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 89 أحرز فريق بولونيا الهدف القاتل عن طريق سانتياجو كاسترو، ليحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وإحدى مفاجآت الموسم، هو توديع فريق ميلان الكأس بشكل مبكر بعدما تلقى هزيمة مساء الخميس من لاتسيو بنتيجة 1-0.

المباراة كانت تسيطر عليها نتيجة التعادل السلبي حتى الدقيقة 80 التي سجل فيها ماتيا زاكايني الهدف الوحيد لفريق لاتسيو ليصعد به إلى الدور ربع النهائي.

وتصبح الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إيطاليا كالتالي:

1- يوفنتوس.

2- أتالانتا.

3- نابولي.

4- إنتر ميلان.

5 بولونيا.

6- لاتسيو.

وتتبقى مواجهتين ستقام يوم 13 و17 يناير 2026، تجمع بين روما وتورنيو، وفيورنتينا مع كومو، ليكتمل عقد الأندية المتأهلة لربع النهائي.

