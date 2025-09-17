أعلن الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإيطالي، موعد استضافة المملكة العربية السعودية، لبطولة كأس السوبر الإيطالي.

وتلعب بطولة كأس السوبر الإيطالي لبطولة في ديسمبر من العام الحالي، بدلاً من يناير عام 2026.

وتشارك 4 أندية في بطولة كأس السوبر الإيطالي هي: ميلان، نابولي، إنتر ميلان وبولونيا.

موعد إقامة كأس السوبر الإيطالي

أكد الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإيطالي، إقامة كأس السوبر الإيطالي في الفترة ما بين 19 إلى 22 ديسمبر المقبل في الرياض.

وستقام مباراتا نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي في 18 و19 ديسمبر المقبل.

بينما تقام المباراة النهائي لبطولة كأس السوبر الإيطالي في 22 ديسمبر.

وسيلعب نابولي ضد ميلان في نصف النهائي الأول، بينما سيلعب إنتر ميلان ضد بولونيا في نصف النهائي الثاني.