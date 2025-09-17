المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسمياً.. الكشف عن موعد إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:27 م 17/09/2025
السوبر الإيطالي

السوبر الإيطالي

أعلن الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإيطالي، موعد استضافة المملكة العربية السعودية، لبطولة كأس السوبر الإيطالي.

وتلعب بطولة كأس السوبر الإيطالي لبطولة في ديسمبر من العام الحالي، بدلاً من يناير عام 2026.

وتشارك 4 أندية في بطولة كأس السوبر الإيطالي هي: ميلان، نابولي، إنتر ميلان وبولونيا.

موعد إقامة كأس السوبر الإيطالي

أكد الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإيطالي، إقامة كأس السوبر الإيطالي في الفترة ما بين 19 إلى 22 ديسمبر المقبل في الرياض.

وستقام مباراتا نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي في 18 و19 ديسمبر المقبل.

بينما تقام المباراة النهائي لبطولة كأس السوبر الإيطالي في 22 ديسمبر.

وسيلعب نابولي ضد ميلان في نصف النهائي الأول، بينما سيلعب إنتر ميلان ضد بولونيا في نصف النهائي الثاني.

السعودية بولونيا إنتر ميلان ميلان نابولي كأس السوبر الإيطالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg