"في السوبر".. تقارير: نابولي يحدد موعد عودة لوكاكو

يتوخى نادي نابولي الحذر، بشأن عودة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، للمشاركة في المباريات، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في فخذه الأيسر، خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم.

وأكدت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أنه على الرغم من وجود بعض الأمل في تعافيه مع نهاية نوفمبر، إلا أن الجهاز الطبي لنابولي يُبالغ في الحذر بشأن الدفع به.

وأضافت أن نابولي حدد موعدًا مُستهدفًا لعودة نجمه إلى الملاعب، من بوابة مواجهة مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي ضد ميلان، المقرر إقامتها 18 ديسمبر.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس السوبر الإيطالي في السعودية، وسيجمع نصف النهائي الآخر بين إنتر ميلان وبولونيا.

وكان لوكاكو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة أولمبياكوس الودية، استعدادًا لبداية الموسم، يوم 14 أغسطس الماضي.

وأثبتت الفحوصات الطبية تعرض لوكاكو لإصابة خطيرة في عضلات فخذه الأيسر، ستبعده لمدة 3 أشهر على الأقل.