بينهم نجل إبراهيموفيتش.. ميلان يستدعي 5 لاعبين من فريق الشباب للسوبر الإيطالي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:52 م 16/12/2025
ماكسيميليان إبراهيموفيتش

ماكسيميليان إبراهيموفيتش

يستعد نادي ميلان للسفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإيطالي هذا الأسبوع، وسط بعض الغيابات بسبب الإصابات، ما دفع المدرب ماسيميليانو أليجري لاستدعاء خمسة لاعبين من فريق الشباب، بينهم ماكسيميليان إبراهيموفيتش، نجل أسطورة الروسونيري زلاتان إبراهيموفيتش.

ومن أبرز الغيابات، استمرار معاناة سانتياجو خيمينيز من مشاكل في الكاحل، فيما يغيب ماتيا غابيا عن التشكيلة مؤقتًا مع احتمالية انضمامه لاحقًا في السعودية.

استغل أليجري هذه الفرصة لإشراك المواهب الشابة في التشكيلة، حيث ضم نجم المستقبل ماكسيميليان إبراهيموفيتش البالغ 19 عامًا، إلى جانب زملائه من فريق ميلان فوتورو، ماتيو دوتو (20 عامًا) وفاليري فلاديميروف (17 عامًا).

كما تم استدعاء إيمانويل سالا، لاعب خط الوسط البالغ 18 عامًا من فريق بريمافيرا، والجناح إيمانويل بورزاني (17 عامًا).

مواعيد مباريات السوبر الإيطالي

ويلتقي ميلان مع نابولي في مباراة نصف النهائي الأولى مساء الخميس، على أن تقام المباراة الثانية بين بولونيا وإنتر يوم الجمعة، بينما ستختتم البطولة بالمباراة النهائية مساء الاثنين، وجميع المباريات ستقام في الرياض.

بولونيا ميلان زلاتان إبراهيموفيتش إنتر السوبر الإيطالي ماكسيميليان إبراهيموفيتش

