كلام فى الكورة
قبل مباراة ميلان.. كونتي: سنحاول الفوز بالمباراة دون الوصول إلى ركلات الترجيح

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:42 م 17/12/2025
كونتي

أنطونيو كونتي

علق أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي على المباراة المرتقبة التي سيخوضها أمام آي سي ميلان، في إطار مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "الفوز يُسعد الجميع، والسعي إليه يكون دائمًا عبر الطرق الصحيحة، نعمل باستمرار على التحسّن، وسنُظهر ذلك على أرض الملعب".

وأضاف: "عندما تواجه فريقًا مثل ميلان، فأنت تلعب أمام نادٍ عظيم يضم لاعبين على مستوى عالٍ، هذا النوع من المباريات يشكل دافعًا قويًا لنا، ونستمتع بهذه المناسبة وبالمواجهة، وندخلها بطموح تحقيق اللقب".

وعن لوكاكو، قال: "لوكاكو لم يشارك في أي دقيقة حتى الآن، وعلينا التحلي بالصبر، هو لاعب منضبط ويشارك بفاعلية في التدريبات، لكننا نعمل على إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزيته وقدرته على اللعب دون أي مخاطرة".

وأردف: "لكل لاعب خصائصه، وعلينا أخذها بعين الاعتبار، وسنقيم إمكانات اللاعبين لتحديد الأنسب للتشكيلة، خلال الموسم نمر بلحظات إيجابية وأخرى سلبية، لكن الأهم هو استمرار العمل والحفاظ على الحماس، علينا أن نتعامل مع الفوز كما نتعامل مع الخسارة؛ فالفوز يمنحك الثقة، أما الهزيمة فتتطلب التحليل واستخلاص الدروس".

واختتم تصريحاته بالحديث عن ركلات الترجيح، حيث قال: "ركلات الترجيح عبارة عن «يانصيب» لذلك نحاول أن ننهي المباراة بالوقت الاصلي، ونعم أننا نواجه فريق مميز ولديه لاعبين ذو جودة عالية".

ومن المقرر أن يتم خوض المباراة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، غدًا الخميس، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ميلان القادمة
ميلان نابولي السوبر الإيطالي كونتي آي سي ميلان فريق نابولي

