يتجه فريق إنتر ميلان إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإيطالي، وسط أنباء إيجابية بشأن جاهزية النجم التركي هاكان تشالهان أوغلو، مقابل تأكد غياب المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي بداعي الإصابة.

ويصطدم إنتر بمنافسه بولونيا مساء الجمعة، في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإيطالي، على أن يلتقي الفائز من المباراة مع المتأهل من مواجهة نابولي وميلان، المقررة يوم الخميس، في المباراة النهائية مساء الاثنين.

موقف تشالهان أوغلو وأتشيربي

وبحسب ما أفادت به شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن تشالهان أوغلو سيكون ضمن بعثة إنتر المتجهة إلى الرياض، بعد تعافٍ جزئي من الإصابة العضلية في الفخذ التي تعرض لها خلال مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة النيراتزوري بهدف دون رد.

وغاب لاعب الوسط التركي عن مباراة إنتر الأخيرة في الدوري الإيطالي أمام جنوى، والتي حسمها الفريق بنتيجة 2-1، فيما لا تزال مشاركته أساسياً أمام بولونيا محل شك، مع ترجيحات ببدء اللقاء من مقاعد البدلاء.

في المقابل، تأكد غياب قلب الدفاع فرانشيسكو أتشيربي عن البطولة، بعدما تعرض لإصابة قوية في الفخذ خلال المباراة الأوروبية ذاتها، إذ تشير التقديرات إلى حاجته لفترة تعافٍ أطول تمتد لعدة أسابيع.

وسيستعيد إنتر خدمات المدافع ماتيو دارميان، الذي سيدخل قائمة المسافرين إلى السعودية، بعد غيابه منذ أواخر سبتمبر بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها مطلع أكتوبر.

في المقابل، يفتقد الفريق خدمات الهولندي دينزل دومفريز، الذي خضع لجراحة في الكاحل، ومن المنتظر غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين، وقد تمتد إلى ثلاثة أو أربعة أشهر وفق آخر التحديثات الطبية.