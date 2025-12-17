تحدث ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام نابولي، والتي ستجمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره نابولي، غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، الرياض.

تصريحات ماسيميليانو أليجري

استهل ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، تصريحاته التي أدلى بها قائلًا: "غدًا مباراة من جولة واحدة، والهدف هو التأهل للنهائي يوم الاثنين، نابولي فريق قوي، وستكون مباراة صعبة، علينا التركيز على هذه المباراة الآن، وبعدها سنفكر في الدوري".

وأضاف مدرب ميلان: "بصرف النظر عن الجانب التكتيكي، سيسعى نابولي للتعويض عن خسارتيه المتتاليتين، في اللحظات الصعبة، ينجح كونتي دائمًا في استخراج أفضل ما لدى فرقه".

وأكمل: "يوسف فوفانا جاهز للمشاركة بالتأكيد أما بالنسبة لرفاييل لياو، فسنحتاج إلى متابعة حالته في التدريبات اليوم لنكوّن فكرة أوضح".

وزاد: "الأمر لا يتعلق بالتشكيل، فنحن نلعب دائمًا بثلاثة مهاجمين، ساليمايكرز هو من يمنحنا التوازن، لأنه يستطيع أن يكون المهاجم الثالث ولاعب الوسط الخامس، لدينا أثيكامي وجاشاري، ونحتاج إلى دماء جديدة من اللاعبين العائدين لأننا اعتمدنا على نفس اللاعبين باستمرار".

وقال عن لاعبي ميلان توتورو: "هذه هي مكافأة جهودهم، يجب أن يكون ميلان فوتورو ركيزة أساسية لمستقبل ميلان، بحيث يكون لدينا دائمًا لاعبان أو ثلاثة قادمين منه، بالنسبة لهم، هذه تجربة قيّمة، ويسعدنا وجودهم معنا".

وأتم أليجري عن حالة خيمينيز: "خضع لفترة علاج تحفظي، لكن المشكلة تفاقمت مجدداً في الأيام الأخيرة، ونُصح بإجراء عملية جراحية بسيطة، ونأمل عودته في أقرب وقت ممكن، فسوق الانتقالات لدينا يركز حالياً على استعادة اللاعبين المصابين، سنناقش باقي التفاصيل لاحقاً مع النادي".