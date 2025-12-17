المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
(2 - 1)
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
22:15
فولهام

فولهام

الروسونيري الأفضل.. ميلان يتفوق على نابولي تاريخيًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:44 م 17/12/2025
ميلان

فريق ميلان

تتجه الأنظار صوب ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، غدًا الخميس، حيث المباراة التي ستجمع بين ميلان ونابولي، في بطولة كأس إيطاليا.

ويواجه فريق ميلان نظيره نابولي، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، ويبحث الثنائي عن بلوغ المباراة النهائية كخطوة أولى، قبل حسم اللقب والعودة إلى أوروبا بالبطولة.

التاريخ يبتسم للروسونيري

واجه فريق ميلان نظيره نابولي خلال 178 مباراة طوال تاريخهما، في مختلف البطولات التي تنوعت ما بين محلية وقارية، وشهدت تفوقًا ملحوظًا لصالح الروسونيري.

ونجح فريق ميلان في تحقيق الفوز خلال 71 مباراة، بينما ظهرت أفضلية نابولي في 53 مواجهة، وفرض التعادل نفسه خلال 54 مناسبة.

ويتقارب السجل التهديفي للفريقين، إذ تمكن ميلان من تسجيل 255 هدفًا، بينما أحرز نابولي 201 هدفًا.

ويتربع جياني ريفيرا نجم ميلان، على قمة السجل التهديفي للاعبي الفريقين برصيد 11 هدفًا بينما يأتي في الوصافة جوسيبي سافولدي مهاجم نابولي.

- جياني ريفيرا (ميلان): 11 هدفًا.

- جوسيبي سافولدي (نابولي): 9 أهداف.

- ماركو فان باستن (ميلان): 8 أهداف.

- لويس فينيسيو (نابولي): 7 أهداف.

- أنتونيو فوجاك (نابولي): 7 أهداف.

ميلان نابولي كأس السوبر الإيطالي

  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

25

محاولة لريال مدريد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
برينتفورد

برينتفورد

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

131

الأخطبوط سافونوف يقود باريس سان جيرمان للفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
