الروسونيري الأفضل.. ميلان يتفوق على نابولي تاريخيًا

تتجه الأنظار صوب ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، غدًا الخميس، حيث المباراة التي ستجمع بين ميلان ونابولي، في بطولة كأس إيطاليا.

ويواجه فريق ميلان نظيره نابولي، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، ويبحث الثنائي عن بلوغ المباراة النهائية كخطوة أولى، قبل حسم اللقب والعودة إلى أوروبا بالبطولة.

التاريخ يبتسم للروسونيري

واجه فريق ميلان نظيره نابولي خلال 178 مباراة طوال تاريخهما، في مختلف البطولات التي تنوعت ما بين محلية وقارية، وشهدت تفوقًا ملحوظًا لصالح الروسونيري.

ونجح فريق ميلان في تحقيق الفوز خلال 71 مباراة، بينما ظهرت أفضلية نابولي في 53 مواجهة، وفرض التعادل نفسه خلال 54 مناسبة.

ويتقارب السجل التهديفي للفريقين، إذ تمكن ميلان من تسجيل 255 هدفًا، بينما أحرز نابولي 201 هدفًا.

ويتربع جياني ريفيرا نجم ميلان، على قمة السجل التهديفي للاعبي الفريقين برصيد 11 هدفًا بينما يأتي في الوصافة جوسيبي سافولدي مهاجم نابولي.

- جياني ريفيرا (ميلان): 11 هدفًا.

- جوسيبي سافولدي (نابولي): 9 أهداف.

- ماركو فان باستن (ميلان): 8 أهداف.

- لويس فينيسيو (نابولي): 7 أهداف.

- أنتونيو فوجاك (نابولي): 7 أهداف.