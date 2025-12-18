المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

موعد مباراة نابولي ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:01 م 18/12/2025
نابولي وميلان

نابولي وميلان

يلتقي فريقا نابولي وميلان في مباراة قوية ببطولة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.

ويشارك نابولي في السوبر بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، بينما تأهل ميلان باعتباره وصيف كأس إيطاليا.

ويلتقي الفائز من نابولي وميلان في المباراة النهائية مع المتأهل من نصف النهائي الثاني بين بولونيا (بطل الكأس) وإنتر ميلان (وصيف الدوري).

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة نابولي ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة نابولي ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025

تقام مباراة نابولي ضد ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين نابولي وميلان في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نابولي ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025

سيتم بث مباراة نابولي ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025 عبر قناة "ثمانية 1" السعودية.

ميلان نابولي كأس السوبر الإيطالي

