يلتقي فريقا نابولي وميلان في مباراة قوية ببطولة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.

ويشارك نابولي في السوبر بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، بينما تأهل ميلان باعتباره وصيف كأس إيطاليا.

ويلتقي الفائز من نابولي وميلان في المباراة النهائية مع المتأهل من نصف النهائي الثاني بين بولونيا (بطل الكأس) وإنتر ميلان (وصيف الدوري).

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة نابولي ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة نابولي ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025

تقام مباراة نابولي ضد ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين نابولي وميلان في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نابولي ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025

سيتم بث مباراة نابولي ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025 عبر قناة "ثمانية 1" السعودية.