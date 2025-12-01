أكد كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أن فريقه ينتظره مباراة صعبة أمام بولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويلتقي إنتر ميلان مع نظيره بولونيا، مساء الجمعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

تصريحات كيفو

وقال كيفو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة بولونيا في نصف نهائي السوبر الإيطالي: "نلعب كل مباراة برغبة وطموح، ونعمل على التحسن للإستمرار في هذا الموسم بالطريقة التي نريدها".

وأضاف: "أصبحنا معتادين على اللعب كل 72 ساعة، لكن تفكيرنا منصب الآن على مواجهة نصف النهائي".

وتابع: "طلبت أن نصل اليوم للرياض خصوصاً أنني كنت أعلم أن الجو بارد في الرياض، لكن لم يكن هناك رحلات متاحة لذلك حضرنا قبل يومين من المباراة".

وواصل: "عملت ما يلزم لأن يكون اللاعبين سعداء ومتحمسين، ونحن نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا بشكل يومي".

وأتم مدرب إنتر ميلان: "تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة، ويجب أن نظهر فيها بطبيعتنا، وإذا قدمنا كل ما يلزم وخسرنا حينها سنكون مرفوعي الرأس".