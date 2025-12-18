أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل كتيبة الروسونيري لمواجهة نابولي، مساء اليوم، في لقاء نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، على أرضية ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وشهد تشكيل ميلان غياب رافائيل لياو عن لقاء اليوم بداعي الإصابة، بينما تواجد النجم الكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء.

وفضل أليجري الاعتماد على الفرنسي كريستوفر نكونكو في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: توموري، دي فينتر، بافلوفيتش، إستوبينان

خط الوسط: ياشاري، رابيو، لوفتوس تشيك، ساليمايكيرس

خط الهجوم: نكونكو، بوليسيتش

وفي المقابل كشف أنطونيو كونتي مدرب نابولي عن تشكيل فريقه لقمة الليلة ضد ميلان.

وشهدت قائمة نابولي عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي يتواجد على مقاعد البدلاء بعد غيابه منذ بداية الموسم بداعي الإصابة، بينما يقود الهجوم راسموس هويلوند.

ويدخل نابولي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فانيا ميلنكوفيتش سافيتش

خط الدفاع: سبيناتزولا، جيسوس، رحماني، دي لورينزو

خط الوسط: ماكتوميناي، لوبوتكا، إليف إلماس

خط الهجوم: نيريس، هويلوند، بوليتانو