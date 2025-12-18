تأهل نادي نابولي لنهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي، عقب تغلبه على حساب نظيره ميلان، بهدفين دون رد، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، على أرضية ملعب الأول بارك في السعودية.

هويلوند يصنع ويسجل في انتصار نابولي على حساب ميلان

وخطف نابولي هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بأقدام لاعبه البرازيلي ديفيد نيريس في الدقيقة 38، بعد عرضية أرضية من راسموس هويلوند.

وواصل هويلوند تألقه في الشوط الثاني، ليضمن تأهل نابولي، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63، بعدما تلقى تمريرة من سبيناتزولا، ليسدد كرة صاروخية عجز الحارس مايك مينيان عن التصدي لها.

كونتي يبحث عن لقب نابولي الثالث.. وينتظر الفائز من إنتر وبولونيا

وخطف نابولي بطاقة الصعود لنهائي السوبر الإيطالي، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبولونيا، التي ستقام مساء الغد.

ونجح نابولي في إقصاء ميلان حامل لقب الموسم الماضي، ليحرمه من الحفاظ على لقبه في السوبر الإيطالي.

ويبحث أبناء المدرب أنطونيو كونتي على تحقيق لقب السوبر، للمرة الثالثة في تاريخ النادي.