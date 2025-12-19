المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس السوبر الإيطالي.. بولونيا يطيح بإنتر في طريقه للنهائي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:24 م 19/12/2025
بولونيا

بولونيا

حقق بولونيا مفاجأة بالفوز على إنتر ميلان في بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025.

بولونيا فاز على إنتر بركلات الترجيح، مساء الجمعة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإيطالي.

وكان بولونيا قد تأهل للمشاركة في السوبر البطولة بصفته بطل كأس إيطاليا الموسم الماضي، فيما حصل إنتر على بطاقة المشاركة باعتباره وصيف الدوري.

نتيجة مباراة بولونيا ضد إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

تقدم إنتر مبكرا بهدف من توقيع ماركوس تورام، في الدقيقة الثانية من المباراة التي احتضنها ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

لكن بولونيا أدرك التعادل في الدقيقة 35 عن طريق ريكاردو أورسوليني من ركلة جزاء.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها بولونيا بنتيجة 3-2.

وابتسمت ركلات الترجيح لبولونيا بعدما سجل له كل من لويس فيرجسون وجوناثان رووي وتشيرو إيموبيلي، وأضاع نيكولو مورو وخوان ميراندا.

فيما سجل لإنتر كل من لاوتارو مارتينيز وستيفان دي فري، وأَضاع كل من أنجي بوان وأليساندرو باستوني ونيكولو باريلا.

موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 

وبهذا ضرب بولونيا موعدا مع نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025، بينما لحق إنتر بجاره ميلان الذي خسر أمام "البارتينوبي" اللقاء الأول في نصف النهائي أمس الخميس.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بين نابولي وبولونيا يوم الإثنين المقبل.

إنتر ميلان بولونيا كأس السوبر الإيطالي

