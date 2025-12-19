المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

نابولي ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:41 م 19/12/2025
كأس السوبر الإيطالي

كأس السوبر الإيطالي

تحدد طرفا المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، إذ تقام بين فريقي نابولي وبولونيا.

ويقام كأس السوبر الإيطالي 2025 في المملكة العربية السعوية، بمشاركة 4 أندية هي نابولي وميلان وبولونيا وإنتر.

وتأهل نابولي إلى المباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بعد فوزه على ميلان في المباراة الأولى بالدور نصف النهائي.

ويشارك نابولي في السوبر بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، بينما تأهل ميلان باعتباره وصيف كأس إيطاليا.

وفي المباراة الثانية تغلب بولونيا (بطل الكأس) على إنتر ميلان (وصيف الدوري).

وفيما يلي نستعرض موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بين نابولي وبولونيا.

موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بين نابولي وبولونيا يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 ديسمبر الحالي.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

سيتم بث مباراة نابولي ضد بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 عبر تطبيق "ثمانية".

بولونيا نابولي كأس السوبر الإيطالي

