نابولي ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025

تحدد طرفا المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، إذ تقام بين فريقي نابولي وبولونيا.

ويقام كأس السوبر الإيطالي 2025 في المملكة العربية السعوية، بمشاركة 4 أندية هي نابولي وميلان وبولونيا وإنتر.

وتأهل نابولي إلى المباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بعد فوزه على ميلان في المباراة الأولى بالدور نصف النهائي.

ويشارك نابولي في السوبر بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، بينما تأهل ميلان باعتباره وصيف كأس إيطاليا.

وفي المباراة الثانية تغلب بولونيا (بطل الكأس) على إنتر ميلان (وصيف الدوري).

وفيما يلي نستعرض موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بين نابولي وبولونيا.

موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بين نابولي وبولونيا يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 ديسمبر الحالي.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

سيتم بث مباراة نابولي ضد بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 عبر تطبيق "ثمانية".