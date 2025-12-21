المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كونتي: نابولي يخوض السوبر الإيطالي بعقلية الأبطال.. وتعلمنا من خسارة بولونيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:56 م 21/12/2025
كونتي

أنطونيو كونتي

أعرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، عن جاهزية فريقه لمواجهة بولونيا، غدًا الإثنين، في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويلتقي نابولي بنظيره بولونيا، في مباراة هامة ومرتقبة على ملعب "الأول بارك" بالرياض، على لقب كأس السوبر الإيطالي 2025.

تصريحات كونتي مدرب نابولي

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي: "خسرنا من بولونيا في الدوري، لكن هناك أمور عدة تغيرت من ذلك الوقت، لقد عملنا على استعادة أنفسنا سواءً بعد الفوز أو الخسارة، والآن نحن في النهائي".

وأضاف المدرب الإيطالي: "اللعب كل 3 أيام ليس أمراً سهلاً، وتحقيق الانتصارات هو الأمر الذي يعطينا الطاقة".

وتابع: "إذا فاز بولونيا باللقب سيكون الخطأ منا نحن، لكنهم أيضًا فريق يستطيع الفوز بالكأس في حال قدم مستوى رائع".

وواصل: "لا يجب علينا أن ننسى من أين نأتي، ونابولي فريق عظيم حقق لقب الدوري الموسم الماضي، وبداية هذا العام كنت واضحاً بالقول للاعبين أننا يجب أن نلعب بعقلية الفوز".

وأكمل: "تعرضنا لاصابات متفرقة للاعبين مهمين، ومن الطبيعي أن يتعرض أي فريق لنكسات في حال افتقاد اللاعبين المهمين".

وأشار كونتي: "نحن نعمل، وكذلك الأمر ينطبق على بولونيا، لذلك راجعنا أداؤنا وسعينا لتصحيح الأخطاء، وتعزيز الجوانب الإيجابية".

واختتم مدرب نابولي بالقول: "فينشينيزو إيتاليانو مدرب يسعى دومًا للتطور والتحسن، وحيث ما ذهب يقدم أداءً جيداً".

بولونيا نابولي أنطونيو كونتي كأس السوبر الإيطالي

