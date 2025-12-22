المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
18:00
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
20:15
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
مسار

مسار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:33 م 22/12/2025
نابولي

فريق نابولي

يلتقي نابولي مع بولونيا في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، لتحديد أول بطل محلي في إيطاليا هذا الموسم.

ويقام كأس السوبر الإيطالي 2025 في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 4 أندية هي نابولي وميلان وبولونيا وإنتر.

وتأهل نابولي (حامل لقب الدوري الإيطالي) إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على ميلان (وصيف كأس إيطاليا) في المباراة الأولى بالدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية تغلب بولونيا (بطل الكأس) على إنتر ميلان (وصيف الدوري).

وفيما يلي نستعرض موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بين نابولي وبولونيا.

موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بين نابولي وبولونيا يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 ديسمبر الحالي.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

من المقرر أن يتم بث مباراة نابولي ضد بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 عبر تطبيق "ثمانية".

الدوري الإيطالي نابولي كأس السوبر الإيطالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg