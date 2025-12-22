يلتقي نابولي مع بولونيا في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، لتحديد أول بطل محلي في إيطاليا هذا الموسم.

ويقام كأس السوبر الإيطالي 2025 في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 4 أندية هي نابولي وميلان وبولونيا وإنتر.

وتأهل نابولي (حامل لقب الدوري الإيطالي) إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على ميلان (وصيف كأس إيطاليا) في المباراة الأولى بالدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية تغلب بولونيا (بطل الكأس) على إنتر ميلان (وصيف الدوري).

وفيما يلي نستعرض موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بين نابولي وبولونيا.

موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 بين نابولي وبولونيا يوم الإثنين المقبل، الموافق 22 ديسمبر الحالي.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي

من المقرر أن يتم بث مباراة نابولي ضد بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025 عبر تطبيق "ثمانية".