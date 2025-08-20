الاتحاد السعودي يستهدف سيبايوس لاعب ريال مدريد

أفادت تقارير إعلامية باهتمام نادي الاتحاد السعودي، بالتعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيبايوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2017 قادما من بيتيس، واقترن اسمه مؤخرا بالرحيل إلى عدة أندية مع ابتعاده عن التشكيل الأساسي للميرينجي.

وكان اللاعب قد ألمح مؤخرا لاحتمالية العودة إلى بيتيس، الذي وصفه بأنه "بيته"، كما ذكرت تقارير اهتمام النادي الأندلسي بإعادته، رغم أن هذا الأمر يبدو معقدا لأسباب مالية.

أوضحت صحيفة "سبورت" الإسباني أن الاتحاد مستعد لمحاولة إغراء سيبايوس بالرحيل عن الدوري الإسباني بعرض ضخم في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد يثق في قدرته على استغلال وضعية اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، الذي يبدو مترددا قبل الموافقة على هذه الخطوة.

وكان ريال مدريد قد حدد قيمة لاعب الوسط الإسباني سابقا بـ20 مليون يورو، لكنه خفض المبلغ بعد ذلك إلى 15 مليون، لكن من المحتمل أن يوافق الريال على بيعه بمبلغ أقل إذا طلب اللاعب الرحيل بشك رسمي.

جدير بالذكر أن عقد سيبايوس مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027.

وكان سيبايوس قد شارك في 44 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات على مدار الموسم الماضي، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

وشارك اللاعب الإسباني كبديل لدقائق معدودة في مباراة ريال مدريد الأولى هذا الموسم أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

