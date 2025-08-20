المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الاتحاد السعودي يستهدف سيبايوس لاعب ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:18 م 20/08/2025
سيبايوس

داني سيبايوس

أفادت تقارير إعلامية باهتمام نادي الاتحاد السعودي، بالتعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيبايوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2017 قادما من بيتيس، واقترن اسمه مؤخرا بالرحيل إلى عدة أندية مع ابتعاده عن التشكيل الأساسي للميرينجي.

حارس فلومينينسي الأكثر مشاركة في مباريات كرة القدم

وكان اللاعب قد ألمح مؤخرا لاحتمالية العودة إلى بيتيس، الذي وصفه بأنه "بيته"، كما ذكرت تقارير اهتمام النادي الأندلسي بإعادته، رغم أن هذا الأمر يبدو معقدا لأسباب مالية.

الاتحاد مهتم بلاعب ريال مدريد

أوضحت صحيفة "سبورت" الإسباني أن الاتحاد مستعد لمحاولة إغراء سيبايوس بالرحيل عن الدوري الإسباني بعرض ضخم في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد يثق في قدرته على استغلال وضعية اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، الذي يبدو مترددا قبل الموافقة على هذه الخطوة.

بثلاثية "لاعب الموسم".. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو

وكان ريال مدريد قد حدد قيمة لاعب الوسط الإسباني سابقا بـ20 مليون يورو، لكنه خفض المبلغ بعد ذلك إلى 15 مليون، لكن من المحتمل أن يوافق الريال على بيعه بمبلغ أقل إذا طلب اللاعب الرحيل بشك رسمي.

جدير بالذكر أن عقد سيبايوس مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027.

وكان سيبايوس قد شارك في 44 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات على مدار الموسم الماضي، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

وشارك اللاعب الإسباني كبديل لدقائق معدودة في مباراة ريال مدريد الأولى هذا الموسم أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

جدول مباريات اليوم

الاتحاد السعودي ريال مدريد داني سيبايوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg