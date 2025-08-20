المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الهداف التاريخي مستمر في الدوري السعودي.. السومة على أعتاب الحزم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:20 م 20/08/2025
السومة

السومة بقميص العروبة

أصبح اللاعب السوري عمر السومة على أعتاب إتمام انضمامه إلى نادي الحزم السعودي، بحسب ما ذكرت آخر المستجدات الصحفية، اليوم الأربعاء.

وبات السومة صاحب الـ36 عامًا لاعبًا حرًا منذ نهاية تجربته القصيرة مع الوداد المغربي، إذ انضم له في منافسات كأس العالم للأندية 2025 فقط.

السومة على أعتاب الحزم

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم الأربعاء، أن السومة وصل إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع الحزم، إذ من المنتظر أن يوقع على عقود انضمامه إلى النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي، خلال أيام.

وأوضحت الصحيفة أن السومة تلقى عروضًا عدة من أندية عربية، أبرزها من الدوري العراقي، لكن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة بالدوري السعودي من أجل تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين.

الهداف التاريخي في الدوري السعودي

لم يسجل أي لاعب أهدافًا في منافسات دوري المحترفين السعودي أكثر من السومة.

ويملك عمر السومة 155 هدفًا في منافسات الدوري السعودي مع الأهلي والعروبة على الترتيب، متقدمًا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب.

وأحرز عمر السومة 144 هدفًا في الدوري السعودي بقميص الأهلي، و11 آخر رفقة العروبة.

مباراة الحزم القادمة
الدوري السعودي الحزم عمر السومة

