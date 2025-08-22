المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بطلب من بنزيما.. كاسيميرو هدف جديد على رادار الاتحاد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:52 م 22/08/2025
بنزيما وكاسيميرو

بنزيما يقترح كاسيميرو على إدارة الاتحاد

أفادت تقارير صحفية سعودية أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد، أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع البرازيلي كارلوس إنريكي "كاسيميرو"، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن كاسيميرو (33 عامًا) أصبح بالفعل ضمن اهتمامات النادي الجداوي، في ظل سعيه إلى ضم لاعب وسط يمتلك خبرة كبيرة وقدرات مميزة على المستويين الدفاعي والهجومي.

كم نهائي لعبه رونالدو في مسيرته مع كرة القدم؟

شراكة قديمة تعود من ريال مدريد

ويرتبط بنزيما بعلاقة قوية مع النجم البرازيلي منذ فترة تواجدهما سويًا في ريال مدريد الإسباني بين عامي 2013 و2022، حيث خاضا معًا 265 مباراة، وأسهما بشكل مباشر في تسجيل سبعة أهداف، بحسب إحصاءات موقع "ترانسفير ماركت".

ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه الاتحاد عن حلول فنية لتدعيم خط الوسط بعد خروجه من بطولة كأس السوبر السعودي، عقب خسارته أمام نظيره في نصف النهائي بنتيجة (2-1).

جيسوس يخفي بديل ماني قبل نهائي السوبر

متى نهائي كأس السوبر السعودي؟

تقام البطولة في هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025، حيث سيواجه النصر نظيره الأهلي، الذي تأهل بعد فوزه على القادسية 5-1، في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي النهائية يوم السبت 23 أغسطس الجاري في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد هونج كونج.

 

الدوري السعودي ريال مدريد الاتحاد مانشستر يونايتد بنزيما كاسيميرو انتقالات الصيف السوبر السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg