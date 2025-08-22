بطلب من بنزيما.. كاسيميرو هدف جديد على رادار الاتحاد

أفادت تقارير صحفية سعودية أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد، أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع البرازيلي كارلوس إنريكي "كاسيميرو"، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن كاسيميرو (33 عامًا) أصبح بالفعل ضمن اهتمامات النادي الجداوي، في ظل سعيه إلى ضم لاعب وسط يمتلك خبرة كبيرة وقدرات مميزة على المستويين الدفاعي والهجومي.

شراكة قديمة تعود من ريال مدريد

ويرتبط بنزيما بعلاقة قوية مع النجم البرازيلي منذ فترة تواجدهما سويًا في ريال مدريد الإسباني بين عامي 2013 و2022، حيث خاضا معًا 265 مباراة، وأسهما بشكل مباشر في تسجيل سبعة أهداف، بحسب إحصاءات موقع "ترانسفير ماركت".

ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه الاتحاد عن حلول فنية لتدعيم خط الوسط بعد خروجه من بطولة كأس السوبر السعودي، عقب خسارته أمام نظيره في نصف النهائي بنتيجة (2-1).

متى نهائي كأس السوبر السعودي؟

تقام البطولة في هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025، حيث سيواجه النصر نظيره الأهلي، الذي تأهل بعد فوزه على القادسية 5-1، في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي النهائية يوم السبت 23 أغسطس الجاري في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد هونج كونج.