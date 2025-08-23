المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ذا صن: مفاوضات إيجابية بين الاتحاد السعودي وبرونو فرنانديز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:42 م 23/08/2025
برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد

برونو فرنانديز

يتطلع نادي الاتحاد السعودي إلى تعزيز صفوفه بضم قائد مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

مفاوضات متقدمة بين الاتحاد وفرنانديز

وفقًا لمصادر صحيفة "ذا صن"، فقد عقد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد والنجم البرتغالي، وكانت المباحثات الأولية إيجابية.

خطر بلجيكي يهدد بقاء أونانا مع مانشستر يونايتد

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي رفض عرضًا من نادي الهلال في يونيو الماضي، يقال إنه طلب عقدًا بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني سنويًا للانتقال إلى الدوري السعودي.

في تصريحات سابقة، أبدى فرنانديز استعداده لمغادرة "أولد ترافورد" إذا رأى النادي أن الوقت مناسب لذلك، مؤكدًا: "سأبقى هنا حتى يقرر النادي أن الوقت قد حان للرحيل، إذا رأوا أن بيعي سيفيدهم ماليًا، فهذه هي كرة القدم".

في حال اكتمال الصفقة، سينضم فرنانديز إلى نجوم الاتحاد مثل كريم بنزيمة، موسى ديابي، ونغولو كانتي، لتشكيل فريق قوي ينافس على الألقاب.

7 نجوم ينتظرون الرحيل عن أنديتهم في الدوري الإنجليزي

من جهة أخرى، يواصل مانشستر يونايتد نشاطه في سوق الانتقالات تحت قيادة المدرب روبن أموريم، حيث أنفق النادي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجمين برايان مبيومو، ماتيوس كونها، وبنجامين سيسكو.

مباراة الاتحاد القادمة
مانشستر يونايتد نادي الاتحاد برونو فرنانديز سوق الانتقالات الدوري السعودي

