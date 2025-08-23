يتطلع نادي الاتحاد السعودي إلى تعزيز صفوفه بضم قائد مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

مفاوضات متقدمة بين الاتحاد وفرنانديز

وفقًا لمصادر صحيفة "ذا صن"، فقد عقد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد والنجم البرتغالي، وكانت المباحثات الأولية إيجابية.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي رفض عرضًا من نادي الهلال في يونيو الماضي، يقال إنه طلب عقدًا بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني سنويًا للانتقال إلى الدوري السعودي.

في تصريحات سابقة، أبدى فرنانديز استعداده لمغادرة "أولد ترافورد" إذا رأى النادي أن الوقت مناسب لذلك، مؤكدًا: "سأبقى هنا حتى يقرر النادي أن الوقت قد حان للرحيل، إذا رأوا أن بيعي سيفيدهم ماليًا، فهذه هي كرة القدم".

في حال اكتمال الصفقة، سينضم فرنانديز إلى نجوم الاتحاد مثل كريم بنزيمة، موسى ديابي، ونغولو كانتي، لتشكيل فريق قوي ينافس على الألقاب.

من جهة أخرى، يواصل مانشستر يونايتد نشاطه في سوق الانتقالات تحت قيادة المدرب روبن أموريم، حيث أنفق النادي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجمين برايان مبيومو، ماتيوس كونها، وبنجامين سيسكو.