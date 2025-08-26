المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم العقبات الداخلية.. الاتحاد يقترب من حسم صفقة مهاجم بورتو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:43 م 26/08/2025
رودريجو مورا لاعب بورتو

المهاجم الدولي رودريجو مورا

اقترب نادي الاتحاد السعودي من التوصل إلى اتفاق مع نادي بورتو البرتغالي لضم المهاجم الدولي رودريجو مورا، مقابل 70 مليون يورو، وفقًا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو".

وكان بورتو قد أعلن مؤخرًا رحيل لاعبه، ليصبح النجم البرتغالي هدفًا لعدة أندية، في مقدمتها الاتحاد الذي يقود مفاوضاته الرئيس التنفيذي دومينجوس سواريس دي أوليفيرا، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.

كانتي على أعتاب الخروج من اتحاد جدة

مورا بين الرفض الداخلي والضغط الخارجي في الاتحاد

وبحسب التقرير، فإن الصفقة تحظى بضغط قوي من خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، الذي يسعى لإتمام الانتقال نظرًا للعمولة الكبيرة المنتظرة في حال إنجاحها.

ورغم ذلك، تواجه المفاوضات بعض العقبات الداخلية، إذ أبدى عدد من مسؤولي النادي وبعض اللاعبين تحفظهم على ضم المهاجم البرتغالي، في الوقت الذي يسعى الاتحاد للتخلص من البرازيلي فابينيو – أحد موكلي مينديز أيضًا – غير أن اللاعب يرفض فكرة الرحيل.

7 ملايين يورو تفصل اتحاد جدة عن صفقة تاريخية

هذه التعقيدات تبطئ سير المفاوضات، إلا أن المفاوضات ما زالت جارية، مع وجود مؤشرات إيجابية على إمكانية حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

مباراة الاتحاد القادمة
الاتحاد الدوري السعودي بورتو فابينيو رودريجو مورا خورخي مينديز صندوق الاستثمارات العامة

