اقترب نادي الاتحاد السعودي من التوصل إلى اتفاق مع نادي بورتو البرتغالي لضم المهاجم الدولي رودريجو مورا، مقابل 70 مليون يورو، وفقًا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو".

وكان بورتو قد أعلن مؤخرًا رحيل لاعبه، ليصبح النجم البرتغالي هدفًا لعدة أندية، في مقدمتها الاتحاد الذي يقود مفاوضاته الرئيس التنفيذي دومينجوس سواريس دي أوليفيرا، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب التقرير، فإن الصفقة تحظى بضغط قوي من خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، الذي يسعى لإتمام الانتقال نظرًا للعمولة الكبيرة المنتظرة في حال إنجاحها.

ورغم ذلك، تواجه المفاوضات بعض العقبات الداخلية، إذ أبدى عدد من مسؤولي النادي وبعض اللاعبين تحفظهم على ضم المهاجم البرتغالي، في الوقت الذي يسعى الاتحاد للتخلص من البرازيلي فابينيو – أحد موكلي مينديز أيضًا – غير أن اللاعب يرفض فكرة الرحيل.

هذه التعقيدات تبطئ سير المفاوضات، إلا أن المفاوضات ما زالت جارية، مع وجود مؤشرات إيجابية على إمكانية حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.