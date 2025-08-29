رفض النجم البرازيلي كاسيميرو العرض الجديد المقدم من نادي النصر السعودي، رغم توصية زميله السابق كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى الدوري السعودي، مفضلًا الاستمرار مع مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده في صيف 2026، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

كاسيميرو يختار يونايتد من أجل كأس العالم

وأوضحت الصحيفة أن الهدف الأساسي للاعب البالغ من العمر 33 عامًا يتمثل في الحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية مع منتخب البرازيل، تمهيدًا للمشاركة في كأس العالم 2026، قبل التفكير في خوض أي تجربة جديدة خارج القارة الأوروبية.

ويحظى كاسيميرو بثقة كبيرة من مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، الذي أعاد استدعاءه لقائمة السامبا بعد أن لعب دورًا محوريًا في المرحلة الأولى من قيادته للفريق.

ويبدو أن قرار لاعب الوسط المخضرم مرتبط أيضًا برغبته في خوض آخر مونديال له بقميص البرازيل، قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى الدوري السعودي أو أي وجهة أخرى لاحقًا.

مشوار كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

يذكر أن كاسيميرو خاض 127 مباراة رسمية بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة.

