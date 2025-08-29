المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم إغراءات السعودية.. كاسيميرو يتمسك بمانشستر يونايتد والمونديال الأخير

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:56 م 27/08/2025
كاسيميرو

النجم البرازيلي كاسيميرو

رفض النجم البرازيلي كاسيميرو العرض الجديد المقدم من نادي النصر السعودي، رغم توصية زميله السابق كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى الدوري السعودي، مفضلًا الاستمرار مع مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده في صيف 2026، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

كاسيميرو يختار يونايتد من أجل كأس العالم

وأوضحت الصحيفة أن الهدف الأساسي للاعب البالغ من العمر 33 عامًا يتمثل في الحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية مع منتخب البرازيل، تمهيدًا للمشاركة في كأس العالم 2026، قبل التفكير في خوض أي تجربة جديدة خارج القارة الأوروبية.

مدرب الاتفاق يعلن غياب كوكا عن مباراة الجولة الأولى

ويحظى كاسيميرو بثقة كبيرة من مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، الذي أعاد استدعاءه لقائمة السامبا بعد أن لعب دورًا محوريًا في المرحلة الأولى من قيادته للفريق.

ويبدو أن قرار لاعب الوسط المخضرم مرتبط أيضًا برغبته في خوض آخر مونديال له بقميص البرازيل، قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى الدوري السعودي أو أي وجهة أخرى لاحقًا.

مشوار كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

يذكر أن كاسيميرو خاض 127 مباراة رسمية بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة.

هل يرتدي كاراسكو قميص أتلتيكو مدريد للمرة الثالثة؟

مباراة النصر القادمة
الدوري السعودي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو منتخب البرازيل النصر السعودي كاسيميرو كأس العالم 2026 كارلو أنشيلوتي

