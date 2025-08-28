المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. سيدات الزمالك ضد مسار.. وظهور مرتقب لحجازي في انطلاق الدوري السعودي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:18 ص 28/08/2025
الدوري السعودي

الدوري السعودي

يشهد اليوم الخميس، إقامة عدة مباريات في الدوريات المحلية والعربية، وعلى رأسها الدوري السعودي.

وتنطلق اليوم الخميس 28 أغسطس منافسات الموسم الجديد، من مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي، بإقامة 3 مواجهات، أبرزها الظهور الأول لنادي أهلي جدة حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام نيوم الصاعد حديثًا.

انطلاق الدوري السعودي للمحترفين بمواجهات نارية وظهور تاريخي لنيوم والنجمة

ومن المنتظر أن يشارك المحترف المصري أحمد حجازي، في تشكيل نادي نيوم بصفة أساسية، ليعود للدوري السعودي، الذي توج بلقبه من قبل مع اتحاد جدة.

كما يلتقي نادي الزمالك مع نظيره مسار، في أحد المواجهات القوية، بدوري السيدات المصري.

جدول مباريات اليوم

وجاء جدول مباريات اليوم على النحو التالي:

دوري السيدات

مسار × الزمالك - الساعة 4:30 عصرًا.

الدوري السعودي

ضمك × الحزم - الساعة 7:05 مساءً

الاتفاق × الخلود - الساعة 9:00 مساءً

أهلي جدة × نيوم - الساعة 9:00 مساءً

الدوري التونسي

الصفاقسي × شبيبة العمران - الساعة 6:30 مساءً

الترجي × مستقبل سليمان الرياضي - الساعة 6:30 مساءً

دوري نجوم قطر

الريان × الدحيل - الساعة 6:30 مساءً

السد × الغرافة - الساعة 8:30 مساءً

مباراة أهلي جدة القادمة
الدوري السعودي أحمد حجازي دوري السيدات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/ksa-league/2992/news/521646/جدول-مباريات-اليوم-سيدات-الزمالك-ضد-مسار-وظهور-مرتقب-لحجازي-في-انطلاق-الدوري-السعودي", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"جدول مباريات اليوم.. سيدات الزمالك ضد مسار.. وظهور مرتقب لحجازي في انطلاق الدوري السعودي", "alternativeHeadline":"جدول مباريات اليوم.. انطلاق الدوري السعودي ", "description": "يشهد اليوم الخميس، إقامة عدة مباريات في الدوريات المحلية والعربية، وعلى رأسها الدوري السعودي. ", "articleSection": "الدوري السعودي", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/17/دوري-روشن-695x4702025_1_17_14_6.webp", "keywords": "الدوري السعودي,دوري السيدات,أحمد حجازي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/ksa-league/2992/news/521646/جدول-مباريات-اليوم-سيدات-الزمالك-ضد-مسار-وظهور-مرتقب-لحجازي-في-انطلاق-الدوري-السعودي", "articleBody": "يشهد اليوم الخميس، إقامة عدة مباريات في الدوريات المحلية والعربية، وعلى رأسها الدوري السعودي.وتنطلق اليوم الخميس 28 أغسطس منافسات الموسم الجديد، من مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي، بإقامة 3 مواجهات، أبرزها الظهور الأول لنادي أهلي جدة حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام نيوم الصاعد حديثًا.انطلاق الدوري السعودي للمحترفين بمواجهات نارية وظهور تاريخي لنيوم والنجمةومن المنتظر أن يشارك المحترف المصري أحمد حجازي، في تشكيل نادي نيوم بصفة أساسية، ليعود للدوري السعودي، الذي توج بلقبه من قبل مع اتحاد جدة.كما يلتقي نادي الزمالك مع نظيره مسار، في أحد المواجهات القوية، بدوري السيدات المصري.جدول مباريات اليوموجاء جدول مباريات اليوم على النحو التالي:دوري السيداتمسار&nbsp;&times; الزمالك - الساعة 4:30 عصرًا.الدوري السعوديضمك &times; الحزم - الساعة 7:05 مساءًالاتفاق &times; الخلود - الساعة&nbsp;9:00 مساءًأهلي جدة &times; نيوم - الساعة 9:00 مساءًالدوري التونسيالصفاقسي &times; شبيبة العمران - الساعة 6:30 مساءًالترجي &times; مستقبل سليمان الرياضي - الساعة 6:30 مساءًدوري نجوم قطرالريان &times; الدحيل -&nbsp;الساعة 6:30 مساءًالسد &times; الغرافة -&nbsp;الساعة 8:30 مساءً", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/17/دوري-روشن-695x4702025_1_17_14_6.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 28T10:18: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-28T10:20:38+03:00", "datePublished" : "2025-08-28T10:18:00+03:00" }