يشهد اليوم الخميس، إقامة عدة مباريات في الدوريات المحلية والعربية، وعلى رأسها الدوري السعودي.

وتنطلق اليوم الخميس 28 أغسطس منافسات الموسم الجديد، من مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي، بإقامة 3 مواجهات، أبرزها الظهور الأول لنادي أهلي جدة حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام نيوم الصاعد حديثًا.

انطلاق الدوري السعودي للمحترفين بمواجهات نارية وظهور تاريخي لنيوم والنجمة

ومن المنتظر أن يشارك المحترف المصري أحمد حجازي، في تشكيل نادي نيوم بصفة أساسية، ليعود للدوري السعودي، الذي توج بلقبه من قبل مع اتحاد جدة.

كما يلتقي نادي الزمالك مع نظيره مسار، في أحد المواجهات القوية، بدوري السيدات المصري.

جدول مباريات اليوم

وجاء جدول مباريات اليوم على النحو التالي:

دوري السيدات

مسار × الزمالك - الساعة 4:30 عصرًا.

الدوري السعودي

ضمك × الحزم - الساعة 7:05 مساءً

الاتفاق × الخلود - الساعة 9:00 مساءً

أهلي جدة × نيوم - الساعة 9:00 مساءً

الدوري التونسي

الصفاقسي × شبيبة العمران - الساعة 6:30 مساءً

الترجي × مستقبل سليمان الرياضي - الساعة 6:30 مساءً

دوري نجوم قطر

الريان × الدحيل - الساعة 6:30 مساءً

السد × الغرافة - الساعة 8:30 مساءً