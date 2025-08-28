المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يايسله يعاقب جالينو ويبعده عن التشكيل الأساسي للأهلي السعودي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:42 م 28/08/2025
ماتياس يايسله

ماتياس يايسله

اتخذ الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، قرارًا انضباطيًا باستبعاد الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو من التشكيل الأساسي أمام نيوم، في افتتاح منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مساء الخميس على ملعب "الإنماء" في جدة.

قرار انضباطي يربك حسابات الأهلي

وبحسب صحيفة الرياضية، جاء القرار بعد تأخر جالينو عن الحضور إلى الاجتماع الفني للفريق قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، ليكتفي المدرب بوضعه على دكة البدلاء، ويمنح الفرصة للجناح صالح أبو الشامات لقيادة الجهة الهجومية منذ البداية.

صفقات جديدة تُشعل انطلاقة الدوري السعودي

ويخوض فريق نيوم أول مباراة في تاريخه ضمن الدوري السعودي للمحترفين، بتشكيلة يتقدمها المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب الاتحاد السابق، في ظهور تاريخي للفريق الصاعد حديثًا.

ماذا يفعل الأهلي السعودي ضد الصاعدين؟

ويمتلك الأهلي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتوج مؤخرًا بكأس السوبر السعودي، سجلًا لافتًا أمام الفرق الصاعدة، إذ سبق له أن واجه 9 فرق في افتتاحيات سابقة، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل وحيد.

ثلاثي مخضرم يقود هجوم الحزم في الدوري السعودي

الأهلي الدوري السعودي أحمد حجازي نيوم رياض محرز ماتياس يايسله ويندرسون جالينو استبعاد جالينو

التعليقات

