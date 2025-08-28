حقق فريق الاتفاق السعودي الفوز مساء الخميس على الخلود بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي.

وبادر موهاو نكوتا بالتسجيل للاتفاق عند الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل الخلود عن طريق جون باكلي في الدقيقة 36، ومن ثم أحرز فينالدوم الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 61، ليحقق الاتفاق أول انتصار له في البطولة المحلية.

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه فينالدوم في أول مباراة من موسمه الثالث على التوالي مع الاتفاق:

لعب 90 دقيقة.

سجل هدف الفوز.

التسديد على المرمى مرتين.

التسديد من خارج المرمى مرة واحدة.

فشل في محاولات المراوغة مرتين.

لمس الكرة 26 مرة.

تمريراته دقيقة بنسبة 81% أرسل 13 صحيحة من أصل 16 تمريرة.

الالتحامات الأرضية 3 فاز في واحدة.

الالتحامات الهوائية 2 فاز في واحدة.

خسر الاستحواذ 7 مرات.

حصل على رجل المباراة

بشكل عام لعب صاحب الـ34 عاما مع الاتفاق منذ انتقاله من باريس سان جيرمان في عام 2023، 67 مباراة بواقع 5863 دقيقة، سجل خلالهم 21 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.